Consiliul Legislativ a avizat negativ OUG pentru amânarea dublării alocaţiilor: Încalcă Constituţia

Ordonanţa de Urgenţă privind creşterea alocaţiilor pentru copii a fost publicată vineri în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, alocaţiile pentru copii vor creşte cu 20%. Prima mărire va fi în septembrie, aferentă lunii august.

Scandal în Guvern din cauza alocaţiilor. Ministrul Justiţiei nu a semnat avizul, motivând probleme de legalitate

În luna septembrie, alocaţiile pentru copii vor creşte după cum urmează:

- De la 156 lei la 185 lei pentru copiii între 2 şi 18 ani

- De la 311 lei la 369 lei pentru copiii între 0 şi 2 ani şi pentru copiii cu dizabilităţi între zero şi 18 ani

Următoarele etape de creştere vor fi câte două pentru 2021, în prima parte a anului, în februarie, aferent lunii ianuarie, tot în procent de 20%, iar următoarea în august viitor, tot de 20%. Creşterea va fi similară şi în 2022, respectiv la începutul anului şi în august, pentru iulie.

"Astfel, la finalul lui 2022, vom avea o creştere a alocaţiilor de 300 de lei pentru copii între 2 şi 18 ani, respectiv de 600 de lei pentru copii între zero şi 2 ani şi pentru copii cu dizabilităţi între zero şi 18 ani. Aceasta este propunerea pe care am adresat-o Cabinetului, o propunere care are în vedere, atât dorinţa legiuitorului şi decizia Curţii Constituţionale, cât şi posibilităţile pe care bugetul azi, marcat de această pandemie, care a avut un efect direct în economie, le poate susţine, respectiv o creştere care să poată să fie susţinută în bugetele pentru anul viitor şi respectiv pentru 2022", a explicat ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

