Contre între Olguţa Vasilescu şi Violeta Alexandru la audierea ministrului Muncii. Ce a spus ministrul despre majorarea pensilor

Fostul ministru al Muncii Lia Olguța Vasilescu a întrebat-o, la audiere, pe Violeta Alexandru dacă de la data de 1 septembrie punctul de pensie crește cu 40%, reclamându-i faptul că "până în acest moment nu au început recalculările celor cinci milioane de pensii, ca pensionarii să poată să beneficieze de acele modificări bune".

"Trebuie să aplicăm noua lege a pensiilor, dar pentru a putea fi aplicată trebuie ca cineva să și recalculeze în baza noii formule cele cinci milioane de pensii. Textual, veți crește cu 40% punctul de pensii?" a întrebat Olguţa Vasilescu.

În replică, Violeta Alexandru a spus că "fac de trei ori mai mult decât scrie în programul de guvernare. Sunt lucruri concrete care schimbă viața oamenilor".

"Nu am cum să vă răspund "da", doamnă. (...) Nu suntem la un concurs în care eu trebuie să vă spun ca la televizor la întrebare cu un răspuns închis. Vă spun că sunt ministrul Muncii și rolul meu este să aplic legea. Această lege în vigoare este cea pe care o am pe masă. Ceea ce mi s-a solicitat prin acest mandat este să aplic legea, ceea ce voi și face. (...) Nu mai manipulați. În momentul în care simt nevoia să spun ceva, o spun, cu subiect și predicat. Aceasta este intenția. Faptul că perpetuați această stare de tensiune continuă nu faceți decât să creați panică în populație. Nu am de spus decât că voi respecta legea. Nu mai creați panică", a spus Violeta Alexandru.

