Ce nu ştiai până acum despre CORONAVIRUS. Aparatul respirator, cel mai afectat de îmbolnăviri! PROCENT INCREDIBIL

Coronavirusurile sunt o familie numeroasă de virusuri care pot provoca boli la animale sau oameni. La om provoacă infecţii respiratorii, de la răceala comună la boli mai severe, cum ar fi Sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS) şi Sindromul respirator acut sever (SARS), arată Centrul Medical de Diagnostic și Tratament "Dr. Victor Babeș".

Cel mai recent coronavirus descoperit provoacă boala coronavirus COVID-19. După cum știm, acest nou virus şi această boală nu au fost cunoscute înainte de apariţia focarului în Wuhan, China, în decembrie 2019.

BILANŢ CORONAVIRUS în România la 27 APRILIE. 303 noi cazuri de COVID-19. Numărul infectaţilor a ajuns la 11.339

Conform unei analize realizată de Econtext, din totalul de cazuri de îmbolnăviri noi, circa 40% sunt la nivelul aparatului respirator. Este cel mai mare procent dintre toate tipurile de maladii! Evident, sunt incluse toate formele de răceli, gripe etc, dar acest lucru nu minimizează acest virus. Căci orice afecțiune a aparatului respirator înseamnă o șubrezire a acestui sistem organic. În plus, câmpul de acțiune al coronavirusului este imens, întrucât are cel mai mare procent dintre toate maladiile.

În cifre, datele arată și mai înspământător, dacă raportăm și la numărul de cazuri de COVID19, raportate până acum în țara noastră. În 2018, din totalul de 13,6 milioane de îmbolnăviri noi din România, peste 5 milioane au fost la nivelul aparatului respirator!

Totuşi, numărul și procentul acestora au mai scăzut în ultimii ani. Ca număr, maximul a fost atins în 1996, când au fost consemnate 8.060.179 de cazuri de îmbolnăviri la nivelul aparatului respirator. Iar următorul loc este ocupat de anul 2005, cu 7.816.248 de îmbolnăviri.