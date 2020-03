CORONAVIRUS ÎN GERMANIA. Cum de numărul morţilor este mic comparativ cu Italia, Spania şi Franţa

Germania are o rată a mortalităţii cauzate de COVID-19 de doar 0,2%, chiar dacă are 16.626 de cazuri confirmate pozitiv, conform The Sun, citat de DCnews. Prin comparație, Italia are o mortalitate de 7,9%, iar Marea Britanie 3,7%.

Un posibil atuu al germanilor ar putea fi sistemul sanitar care este printre cele mai bune din lume, având printre cele mai mari concentrări de spitale pe kilometru pătrat, la nivel mondial.

Pe deasupra, guvernul Germaniei a transmis că ar putea dubla numărul de paturi de terapie intensivă, până la 56.000, în timpul pandemiei de coronavirus.

Pentru a compara, Marea Britanie are doar 4.000, în timp ce România dispune de 1.300 de paturi complet echipate.

În plus, directorul urgențelor medicale din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, dr. Mike Ryan, a dezvăluit că testările riguroase din Germania au avut un impact pozitiv asupra ratei mortalității.