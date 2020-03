Coronavirus în Italia. Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 ar putea fi de 600.000

"La fiecare contagiere confirmată există alte zece neînregistrate", a afirmat Borrelli, într-un interviu acordat ziarului La Repubblica, citat de Agerpres.

Şeful Protecţiei Civile este cel care anunţă în fiecare zi datele oficiale pentru presă. Luni a precizat că numărul persoanelor infectate cu coronavirus în Italia era de 63.000.

Întrebat dacă are sens să mai comunice zilnic numărul infectărilor, Angelo Borrelli a recunoscut că s-a gândit şi el la acest lucru şi că mulţi i-au cerut să se oprească de la a o mai face.

"Pot fi date imperfecte, dar încă din prima zi am dat asigurări că voi spune adevărul, este un angajament pe care mi l-am asumat faţă de ţară. Dacă renunţăm vom fi acuzaţi că avem lucruri de ascuns", a explicat el.

Potrivit datelor făcute publice luni, numărul morţilor de coronavirus în Italia a ajuns la 6.077, o creştere cu 602 cazuri în doar 24 de ore.

Numărul persoanelor bolnave în prezent este de 50.418, o creştere cu 3.780 a cazurilor pozitive faţă de cele înregistrate duminică, în timp ce numărul total al persoanelor contagiate cu noul virus a ajuns la 63.000.

Borrelli a criticat comportamentul unor persoane, precum un grup de prieteni din provincia Lodi care, la 23 februarie, a plecat în vacanţă în insula Ischia provocând contagieri în această zonă, sau cei 29 de locuitori din Bergamo care au fost în vacanţă în Sicilia.

Pe de altă parte, meciul de fotbal Atalanta-Valencia, disputat pe stadionul San Siro din Milano în faţa a 46.000 de spectatori, a fost calificat de Borrelli drept "un potenţial detonator".

