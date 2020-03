Coronavirusul nu a izolat luptele politice. Contre puternice de la distanţă între Olguţa Vasilescu şi Florin Cîţu

Politicienii îşi văd mai departe d edispute în criza coronavirusului. "Cat tupeu! Niste masuri de protectie a cetateanului, in vremuri de pandemie, cine te impiedica sa iei? Tot PSD? Ai taiat 22 la suta din bugetul Sanatatii, in anul Coronavirusului, dupa ce ai imprumutat tara asta de 5 ori mai mult decat PSD, si mai ai curaj sa apari in public sa ameninti?”, scrie Lia Olguța Vasilescu.

LEGEA PENSIILOR 2020. Ministrul Finanţelor, despre majorarea cu 40%: "Vom vedea dacă efortul bugetar mai poate"

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu (PNL), a transmis video, joi, următorul avertisment: „Avertisment. Dacă ești PSD-ist, simpatizant, urăști PNL-ul, îți spun foarte clar: nu mai merge în emisiuni - în special la televiziunile prietene - să induci panică în societate, să critici orice măsură a acestui guvern. Românii nu sunt proști, românii știu ce faci. Românii își dau seama că în timp ce acest guvern muncește, tu îți faci campanie electorală. Nu este nicio diferență între tine și cei care nu respectă regimul stării de urgență. Dacă nici acum nu îți dai seama...”, a transmis Cîțu în filmarea distribuită pe contul său de socializare .