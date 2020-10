Coşmarul unui psiholog celebru, după ce s-a infectat cu coronavirus: Aveam halucinaţii. Nu-mi amintesc ce s-a întâmplat

Ali Baeram are 33 de ani şi este psiholog la Spitalul de Psihiatrie Jebel din județul Timiș. Acesta a povestit cum în primele zile după contractarea virusului a avut simptome neobișnuite, la care nu s-ar fi așteptat.

„Eu am avut COVID și am avut o formă medie spre gravă și în primele zile am avut halucinații. Eu lucrând într-un spital de psihiatrie, unul dintre cele mai mari din România, i-am sunat pe colegii mei să mă ajute, pentru că era groaznic.

Este posibil ca în prima fază, până ajungi la oxigen, să faci hipoxie cerebrală și atunci asta să-ți modifice comportamentul. Eu am tot felul de hiatusuri, nu-mi amintesc de ce s-a întâmplat în prima săptămână. Posibil ca acest virus să urce în partea de sus și să atace diverse structuri la nivel cerebral.

Nimeni nu știe încă nimic – i-am întrebat și pe colegii mei care sunt medici de renume, am întrebat infecționiștii și nu se știe încă. Se fac studii", a povestit psihologul, potrivit antena3.ro.

Unii pacienți au recurs la gesturi extreme după ce s-au infectat cu coronavirus. De exemplu, vineri, un bărbat infectat cu COVID-19 a murit după ce s-a aruncat de la etaj. Scenele cumplite au avut loc la Institutul Matei Balş.

