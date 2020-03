Costi Mocanu: "Izolăm oamenii de peste 60 de ani timp de un an"

Sunt două curente de gândire în lupta pentru stoparea pandemiei de coronavirus. Metoda dură necesită restricții sociale drastice și izolare masivă a cetățenilor. Metoda blândă folosește ideea de „herd immunity”, prin care populația mai tânără este lăsată să se infecteze, pentru a dezvolta imunitate, iar în acest timp economiile nu se părbuşesc. Această soluție a fost, însă, respinsă de Organizația Mondială a Sănătății.

Cercetator chinez: "Imunitatea de turmă nu funcţionează! Nu avem garanţia că o data infectat devii imun pe viaţă!"

Şi în România, internetul s-a împărţit deja în mai multe direcţii în ceea ce priveşte coronavirusul. "Eu cred ca treaba ar trebui facuta asa. Izolam oamenii care au peste 60 de ani. Primariile stiu unde traiesc acestia, li se pun politisti la usi. Primariile le duc tot ce este necesar ca sa aiba o viata indestulata. Pot fi vizitati de la distanta, usa deschisa, salut la 5 metri. Restul, cei sub 60 de ani, la job. Virusul va lovi si la virsta asta, asa este, dar nu mai mult, probabil, decit o gripa obisnuita nevaccinata. In felul asta facem banii necesari ca sa ii platim pe cei care ne pazesc parintii si bunicii. Vorbim de o perioada de 1 an, vreme in care se vor inventa vaccinuri si medicamente antivirale. Astazi nu ii lasam pe seniori sa iasa din case si stam si noi cu ochii la televizor. Pentru seniori e tot aia, tot izolati sunt, si intr-un caz, si in celalalt. Pentru noi si pentru viata Planetei, bine este sa fie cineva activ", a scris Costi Mocanu pe facebook