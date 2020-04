COVID-19. Un medic din Filiaşi a fost infectat cu coronavirus. Acesta a testat bărbatul care a fost primul deces din România

Informația a fost confirmată de primarul din localitate, Costeluș Gheorghe Ilie. Este vorba chiar de medicul care a solicitat conducerii spitalului să fie testat pacientul confirmat ulterior cu noul coronavirus și primul caz de deces din România.

Conform spuselor primarului din Filiași, medicul a făcut temperatură și s-a prezentat la spitalul Victor Babeș din Craiova, unde a fost internat. "I-au făcut test și a ieșit pozitiv." Doctorul se afla în autoizolare.

Celelalte cadre medicale care au intrat în contact cu pacientul infectat, internat în data de 15 martie la Compartimentul de Primiri Urgențe (CPU) din Filiași nu au fost retestate, spune primarul. Conform procedurii, pentru a avea certitudinea neinfectării, persoanele ar trebui să fie testate de două ori. Deși testele inițiale au ieșit negative, la retestare ar fi posibil să apară un rezultat pozitiv.

"S-a modificat metodologia și DSP spune că nu se încadrează în procedura pentru testare. Acum stau în autoizolare. Noi am cerut la DSP să le facă din nou teste. Deocamdată nu au simptome, dar este foarte importantă retestarea. Este personal din Centrul de Primiri Urgențe, nu vrem să ne trezim că îi îmbolnăvesc pe colegi sau pe pacienți. Dacă DSP nu are fundament pentru retestare, noi am dat o hotărâre de consiliu local pentru a pune la dispoziția spitalului o sumă pentru a achita testarea cadrelor la o clinică privată", menționează primarul.

Primul bărbat a fost confirmat cu coronavirus pe 18 martie și era internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova, unde fusese transferat din Filiași. "Este vorba de pacientul în vârstă de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiași și transferat în aceeași dată la SCBI Craiova. Pacientul avea afecțiuni preexistente foarte grave, patologie neoplazică în stadiu terminal (cancer)", a transmis duminică dimineață Grupul de Comunicare Strategică.