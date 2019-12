Cozonac moldovenesc cu cremă de nucă şi ciocolată

Mod de preparare Cozonac moldovenesc cu crema de nuca si ciocolata

Mai intai trebuie de retinut ca toate ingredientele trebuie scoase si lasate in bucatarie la temperatura camerei cu o seara inainte.

Indiferent de calitatea fainei noi o vom cerne de 2 ori inainte de a incepe lucrul, asta pentru a fi aerisit. Faina cernuta o vom pune intr-un vas mai mare si ne vom ocupa

de maia. Mai intai vom inmuia drojdia intr-un castronel cu putin lapte caldut (nu fierbinte ca nu va creste drojdia, respectiv aluatul) si cu cele 2 linguri de zahar. Cantitatea de lapte adaugata trebuie sa cuprinda toata drojdia. Laptele si uleiul pregatite pentru maia le vom pune la fiert pana dau un clocot.

In vasul in care vom framanta (un castron mai mare, lighenas) vom pune cele 5 linguri de faina si le vom opari cu lapte amestecat cu ulei clocotit si vom amesteca bine ca sa nu faca cocoloase, pana vom obtine o crema groasa; daca nu iese ca o crema vom mai adauga putin lapte si daca e prea moale vom mai adauga putina faina. Vom acoperi vasul cu un prosop si vom lasa sa se raceasca. Intre timp ne vom ocupa de restul ingredientelor. De obicei eu mixez cele doua albusuri cu zaharul, apoi vom adauga galbenusurile, unul cate unul, sarea, esentele si coaja de lamaie si vom mixa in continuare pana cand totul devine ca o spuma consistenta si nu se mai simt cristalele de zahar.La sfarsit adaugam 2 cani de lapte caldut si stafidele.Daca nu s-a topit tot zaharul sa nu va ingrijorati ca se va topi prin framantare.

Daca s-a racit bine faina oparita din vasul mare (se numeste maia sau plamadeala) vom adauga drojdia muiata si vom amesteca bine, mai adaugam putina faina si putin lapte caldut (1-2 linguri ) vom amesteca bine, acoperim vasul si vom lasa la crescut la caldura, ferit de curent. Cand maiaua a crescut suficient, vom turna toata faina cernuta, apoi vom adauga si compozitia de galbenusuri cu zahar si restul de lapte caldut. Acum vom incepe framantatul, un proces foarte important, care trebuie sa dureze minim 30 de minute, dar inainte vom incalzi uleiul, respectiv untul, care vor trebui sa fie doar caldute sile vom amesteca impreuna.

Vom unge bine mainile cu grasime pentru ca aluatul sa nu se lipeasca de maini. Chiar daca se va lipi, vom evita sa ne pudram mainile cu faina pentru ca aceasta se poate incorpora in aluatul pe care il framantam, si poate forma cocoloase. Dupa ce s-a format un aluat il vom pune pe masa de lucru si vom continua framantarea.Aluatul trebuie framantat incontinuu, in toate modurile si directiile, rasucit, batut cu palmele, trantit pe masa de lucru, fara pauze.

Vom unge frecvent mainile cu amestecul de unt si ulei, pe tot timpul framantarii, pentru ca aluatul sa absoarba intreaga cantitate din acest amestec, dar fara adaugarea lui directa in aluat. Daca e prea moale vom mai adauga putina faina, iar daca e prea tare se va pune putin lapte caldut sau iaurt. Aluatul trebuie sa-l simtim pufos la mana, dupa jumatate de ora de framantat si va forma un fel de basici care vor pocni usor intre degete. Vom continua procesul de framantare, pana cand vom simti aluatul pufos si nu se lipeste de maini. El trebuie sa fie moale si pufos. Dupa framantare il vom lasa la crescut cam 1-2 ore, acoperit si aproape de o sursa de caldura si ferit de curenti de aer rece. In acest timp vom pregati umplutura. Am ales de data asta o umplutura in combinatie de nuca si ciocolata, care este incercata de mai multe ori si este foarte gustoasa si aromata.

Nucile macinate se amesteca cu ciocolata nutella, cacao, zahar dupa gust, apoi cu albusurile batute spuma (puteti folosi mai putine albusuri, doar 4 sau 5, restul le puneti la congelator si le puteti folosi ulterior la altceva), lapte daca mai este nevoie, iar la urma vom adauga aromele, esenta de rom si vanilie. Cu o lingura de lemn vom amesteca totul bine pana vom obtine o crema omogena si destul de grosuta. Compozitia trebuie sa fie suficient de groasa, cat sa se poata intinde pe foaia de aluat (daca e cazul vom mai adauga fie lapte fie nuca ).

Dupa ce a crescut vom imparte aluatul in 6 parti egale. Pentru fiecare cozonac avem nevoie de cate 2 bucati. Vom intinde cate o bucata pe masa unsa cu ulei sau presarata cu faina, intr-o foaie nu foarte subtire, in jur de 1-1,5 cm grosime apoi vom intinde umplutura din nuca si ciocolata si o vom rula. Pentru fiecare cozonac vom face cate 2 rulouri pe care le vom impleti, obtinand astfel un cozonac impletit. Tapetam tavile cu hartie de copt si unse cu unt, vom pune cozonacii si ii vom lasa la crescut inca vreo 20- 30 minute, pana aproape isi dubleaza volumul, apoi se ung cu galbenus amestecat cu putin lapte, si ii vom presara cu mac sau zahar brun pe deasupra si se pun la copt, in cuptorul in prealabil incalzit la 180 grade C, timp de 50-60 minute, nu mai mult.

Nu vom deschide cuptorul timp de 30 de minute, iar dupa 50 de minute vom face testul cu scobitoarea pentru a vedea daca sunt copti. Dupa ce s-au rumenit frumos ii vom scoate, si ii vom pune pe un gratar sau un fund de lemn, la loc cald si ii vom acoperi cu un prosop de bucatarie timp de 20 minute. Trebuie sa aveti grija sa nu puneti cozonacii inca fierbinti sa se raceasca la un loc rece pentru ca se vor lasa sau se vor incruzi si nu vor mai fi la fel de pufosi. Si inca un secret, cozonacii nu trebuie sa fie taiati cand sunt calzi, ci doar dupa ce s-au racit complet, tot din acelasi motiv.

Va asigur ca vor iesi niste cozonaci pufosi si aromati, sigur ca au multe calorii, dar nu putem sa nu mancam tinind cont ca acesti cozonaci nu-i facem zilnic ci mai mult de sarbatori, sau la ocazii festive, dar si la cerinta celor dragi.

Cozonacii imi amintesc de copilarie, de mirosul lor placut de coptura, de colaci, de invartite cu mere, pere, sau cu nuca de la bunica, vecini, in zilele frumoase de Sarbatorile Pastelui sau Craciunul.

Recunosc ca mie imi place mult cozonacul si nu pot rezista in fata lui, chiar daca stiu ca are multe calorii...!

Eu va incurajez sa incercati reteta si sper sa va placa!

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile sunt aici.