CRAIOVA FCSB (ora 21:00) LIVE ONLINE STREAM VIDEO în etapa a 9-a din LIGA 1

Istvan Kovacs va arbitra partida CRAIOVA - FCSB, ajutat de asistenţii Vasile Marinescu și Ovidiu Artene, în timp ce rezervă va fi Florin Mazilu. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, duminică, de la ora 21:00, CRAIOVA FCSB.

"Eu vreau să jucăm şi cu acel entuziasm de a juca pe un astfel de stadion în faţa a 30.000 de spectatori. Întâlnim o echipă FCSB cu cei mai buni jucători din România, chiar dacă în momentul ăsta ocupă un loc din subsolul clasamentului. Meciul este deschis oricărui rezultat, avem un avantaj mare, publicul. Îmi doresc un debut bun la echipă, cu o victorie cu FCSB, sper să se întâmple acest lucru", a spus Victor Pițurcă, antrenorul oltenilor, înainte de CRAIOVA FCSB.

"A fost binevenită această pauză, dar mai avem mult de muncă. Nu poți face în două săptămâni o muncă de câteva luni. Dar suntem pe drumul cel bun. Meciul cu Craiova va fi foarte frumos. E primul meci al lui Victor Pițurcă acasă. Va avea un public extraordinar, dar eu am un grup de jucători foarte bun. Pentru mine e o provocare. Mă bucur că întâlnesc asemenea adversari. Așa cresc și eu. Craiova e o echipă ultraofensivă. M-aș bucura pentru jucători dacă vom câștiga", a declarat antrenorul roş-albaştrilor, Bogdan Vintilă. CRAIOVA FCSB, meci contând pentru etapa a 9-a din Liga 1, se joacă, duminică, de la ora 21:00.

Meciul Craiova - FCSB se va juca cu casa închisă. Pe "Ion Oblemenco" vor fi prezenți fanii celor de la FCSB. Astfel, printre cei aproape 30.000 de fani care vor susţine Craiova, se vor afla și 250 de suporteri ai bucureștenilor.

CRAIOVA FCSB LIVE ONLINE STREAM VIDEO. Echipele probabile la meciul CRAIOVA - FCSB

CRAIOVA: Pigliacelli - Mățel, Bălașa, Acka, Vătăjelu - Ivanov, Mateiu, Cicâldău - Mihăilă, Markovic, A. Ivan. Antrenor: Victor Pițurcă.

FCSB: Bălgrădean - Crețu, I. Cristea, Planic, Panțîru - Oaidă, Pintilii, Fl. Tănase - Ad. Popa, Hora, Fl. Coman. Antrenor: Bogdan Vintilă.

CRAIOVA FCSB, meci contând pentru etapa a 9-a din Liga 1, se joacă, duminică, de la ora 21:00, pe Stadionul "Ion Oblemenco", meciul urmând a se disputa cu casa închisă.