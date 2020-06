Credite prin Programul IMM Invest. Băncile au acordat împrumuturi de peste 800 de MILIOANE de euro

"Unde a ajuns astăzi programul IMM Invest. Probabil nu foarte departe cum s-ar aştepta unii. Din punctul meu de vedere cred că este în parametri acest program. Şi ca să dau câteva cifre. Luni, programul s-a apropiat de 4 miliarde de lei credite acordate. Asta înseamnă undeva pe la un miliard de euro ne apropiem şi cred că săptămâna aceasta trecem de bornă. Programul are 3 miliarde de euro plafon aprobat, deocamdată. Deci am dat deja un miliard într-o lună şi jumătate, împreună cu băncile, sigur", a precizat Cristian Păun, miercuri, la conferinţa "România, Încotro? Economia în Era Covid 19 Perspective economice & Digitalizare".

Potrivit Agerpres, preşedintele FNGCIMM a menţionat că programul IMM Invest "este bine şi are o dezvoltare foarte bună".

"(...) nu te poţi duce în acest program cu alt gând decât acesta, că te duci să iei un credit pe care trebuie să-l şi dai înapoi. Repet, o afacere ar trebui să aibă resursa în viitor să returneze aceste finanţări sau să plătească dividende acţionarilor. Altfel, acea afacere cu siguranţă este nesustenabilă. Or, România este prea săracă să-şi mai permită finanţarea de afaceri nesustenabile. Nu mai trebuie să irosim banii şi să ne treacă aceşti bani printre degete. Deci IMM Invest este un program de credit, de creditare a sectorului IMM. Nu este asistenţă financiară nerambursabilă. Banii trebuie daţi înapoi. Nu este ajutor de stat direct. Nu este finanţare directă din bugetul de stat. Cu alte cuvinte, nu statul dă banii. ci banii sau capitalul vine din zona băncilor, din economisiri şi este pus la lucru cu ajutorul expertizei pe care o au băncile", a afirmat Cristian Păun, conform sursei citate.

Preşedintele FNGCIMM a menţionat că IMM Invest este supus rigorilor bancare din România conform normelor prudenţiale al Băncii Centrale.

IMM Invest este cel mai mare program de susţinere a IMM-urilor din România din ultimii 30 de ani. Principalele avantaje aduse de acesta sunt următoarele: statul asigură până la 90% din valoarea creditului, dobânda creditelor este subvenţionată integral de stat cel puţin până la final de an, zero comisioane legate de garanţia statului, zero comision de rambursare anticipată a creditului, iar perioada de acordare a garanţiei este de până la 72 de luni.

Marţi, premierul Ludovic Orban a declarat că datele la zi arată că există peste 4.750 de firme cărora li s-a aprobat creditul prin Programul IMM Invest.