CREŞTERE PENSII. Anunţul de ultimă oră al ministrului Muncii: Pensiile trebuie să crească

"Planul nostru este să ne ținem de promisiunea cu privire la creșterea pensiilor. Fiecare dintre noi avem bunici, eu sunt un om care discută zilnic cu pensionarii, eu știu presiunea zilnică pe care o au să-și acopere nevoile. Nu este un cadou sau un gest frumos, este o necesitate. În condițiile în care am trecut printr-o criză economică și economia a fost zguduită, este responsabilitatea noastră, dincolo de alegeri și de orice calcul electoral, să vedem care este fundamentul în buget și asta va face ministrul Finanțelor în zilele următoare.

Pensiile trebuie să crească. Pensiile în acest moment nu mai pot susține nevoile oamenilor. Dorința noastră este să fie o creștere sustenabilă și pentru acest an și pentru anul viitor, care în același timp să fie o creștere suportabilă și în anii viitori", a spus Violeta Alexandru la Realitatea Plus.

Trei mari organizaţii de pensionari au cerut Guvernului să respecte legislaţia în vigoare, care prevede majorarea pensiilor cu 40% de la 1 septembrie şi au avertizat că, în caz contrar, vor acţiona Executivul în instanţă şi vor organiza mitinguri de protest.

Cele trei organizaţii sunt Federaţia Naţională a Pensionarilor din România, Uniunea Generală a Pensionarilor din România şi Federaţia Naţională "Unirea" a Pensionarilor din România, care susţin că reprezintă interesele a aproape 5 milioane de pensionari.

Preşedintele Federaţiei Naţionale "Unirea" a Pensionarilor din România, Dumitru Cojanu, a propus, ca sursă de finanţare prin care Guvernul să poată majora cu 40% pensiile, amânarea cu un an sau doi a transmiterii contribuţiilor obligatorii pentru pensiile administrate privat - Pilonul 2.

"Dacă chiar este o problemă pandemia, şi într-adevăr este acel şomaj tehnic, acele unităţi care şi-au încheiat activitatea, nu şi-au dus activitatea în continuare, nu mai vin contribuţii din această cauză, există o rezervă uriaşă, şi noi am propus-o, ca suma care se transferă la fondurile administrate privat, acea sumă de 9 miliarde care spuneam că este în bugetul pentru anul acesta, poate să fie amânată, prorogată cu un an sau doi, că într-adevăr anul acesta este o problemă, şi atunci sunt destui bani ca să se asigure acel 40% prag de creştere a pensiilor pe care le avem. Aceste lucruri nu sunt văzute şi nu sunt aplicate de Guvern în ceea ce priveşte sustenabilitatea. Se vorbea de problema datoriilor pe care le au companiile la bugetul asigurărilor sociale de stat. Avem lista lor: 18 miliarde. Cât din acestea vin să susţină această acţiune (de creştere cu 40% a pensiilor, n.r.) care este pentru acest an? Guvernul nu spune nimic de acest lucru. I-am arătat ministrului de Finanţe aceste probleme", a afirmat Cojanu, potrivit Agerpres.