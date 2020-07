Criminala de la metrou, decizie surprinzătoare în puşcărie. Cum se pregăteşte Magdalena Şerban de ieşirea din închisoare

Surse din cadrul ANP au dezvăluit, pentru Gândul, că specialiștii în materie de boli mintale, dar și educatorii din sistemul penitenciar, îi acordă o mare atenție Magdalenei Șerban.

Deşinuta este sub tratament medicamentos permanent, pentru a preveni eventualele acte de violență, dar este implicată în mai multe activități educative, care au rolul s-o captiveze și să-i distragă atenția de la gândurile care au îndemnat-o să ucidă. Ca urmare, Magdalena Șerban participă, în mod regulat, la cursuri de geografie și istorie de la care – susțin sursele noastre – "nu are voie să lipsească".

În același timp, asistă la discuții despre familie și despre cum ar trebui să fie, de fapt, relațiile normale dintre oameni.

În decembrie 2017, Magdalena Șerban, în vârstă de 36 de ani, bolnavă psihic, a ucis-o pe Alina Ciucu, o tânără care aștepta metroul în stația Dristor și pe care a împins-o în fața trenului, deşi nu o cunoştea şi nu avusese vreo altercaţie cu aceasta. Anterior, aceeași Magdalena Șerban a încercat să omoare o altă fată nevinovată, care a reușit, însă, să opună rezistență.

În timpul anchetei, medicii au stabilit că, în ciuda tulburărilor grave de comportament, femeia ucigașă a avut discernământ atunci când a comis faptele.

Pentru faptele sale, Magdalena Şerban a fost condamnată la închisoare pe viaţă, dar are dreptul să ceară liberarea condiţionată după 20 de ani.