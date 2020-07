Cristi Borcea a fost la un pas de sinucidere în închisoare

În pușcărie, Borcea a ajuns și la munca de jos, a spălat holurile închisorii și s-a ocupat de centrala termică. A mărturisit că patru dintre copiii lui au fost făcuți în timp ce era închis, însă nu a avut acces la camera nupțială, ci toți au fost concepuți în permisie. El spune că permisia l-a ajutat să iasă din starea în care intrase în închisoare și îi oferea o doză de adrenalină.

Cristi Borcea, dezvăluiri din închisoare. Fostul acţionar nu mergea niciodată singur la baie: Îl sculam pe Victor

Borcea a mai declarat că a avut momente în care simțea că nu mai poate, în care a avut și gânduri sinucigașe, iar cel care l-a ajutat să le depășească a fost Giovanni. "Am fost prăbușit! Dar m-a luat Giovanni și mi-a dat o palmă. Am vrut să iau toate medicamentele... De la meciul ăla cu Urziceniul eu am ajuns să iau foarte, foarte multe medicamente. Fotbalul m-a nenorocit, m-am dus la pușcărie!"

Cristi Borcea a mărturisit că tot ce s-a zvonit a fost neadevărat și că a avut parte de aceleași condiții ca restul deținuților. Atât la Jilava, cât și la Poarta Albă, dușul era comun și erau nevoiți să se spele 200 în timp de o oră. De altfel, nu a dormit niciodată singur în celulă, ci cu alți 3 sau chiar 11 bărbați. Colegi i-au fost atât Victor, cât și cunoscutul Giovanni Becali, care l-a și sprijinit moral. De altfel, nu ar fi avut acces la sala de fitness sau alte tratamente speciale, așa cum s-ar fi vorbit.

Condițiile în care a stat au fost unele mizere, având în vedere că șobolanii erau la tot pasul. Acesta trebuia să lovească ușa pentru a-i goni și ajunsese să-i fie atât de teamă de ei, încât nu mergea singur noaptea nici măcar până la baie.