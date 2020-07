Cristian Ţânţăreanu, dezvăluiri bombă. Motivul pentru care oferă o vilă gratis şi cum a reuşit să facă primul milion de euro

Afaceristul a lansat o provocare pentru public, punând în joc o vilă, pe care o dăruieşte gratis. „Ai o vilă gratuit dacă îmi găsești că am avut vreo relație. Îți dai seama că dacă ar fi, vine aia acum când aude și spune: eu am fost, vreau vila! Să vină! N-o să găsească! Că-mi place mie… pun mâna, dar mai prost ca mine la femei nu cred că stă cineva!”, a declarat omul de afaceri.

Citeşte şi Cristian Ţânţăreanu trece prin momente grele. Anunţul trist al medicilor VIDEO

Cum a făcut Cristian Ţânţăreanu primul milion de euro

Cristian Ţânţăreanu a făcut mai întâi o fermă de animale, a crescut vaci pe 150 de ha, iar mai apoi a cultivat legume pe terenul unde, ulterior a construit sute de case în Paradisul verde.

“Tot ce am făcut e atipic și cred că am avut noroc, că nu pot să spun că e intuiție, că nu m-am gândit. Cum am ajuns în Corbeanca? Cumnatul meu are un frate în Elveția. S-a dus la el în ianuarie ‘90 și acesta i-a spus: am un video vechi, mi-am luat unul nou - Îl vrei tu sau îl arunc? Cine avea la noi video în 1990?! L-a vândut și cu banii ăia a cumpărat în Corbeanca 1000 de metri de teren cu livadă și o casă de chirpici, o bojdeucă.

Și ne-a invitat la un pahar de vin, de fapt, două găleți. Stând sub un gutui, am zis “extraordinar, ce frumos. Cât ai dat?”, nu-mi venea să cred. Ne-am îmbătat rău, eram mulți prieteni, vreo 20. Și unul dintre ei zice - mâine, caut pe aici teren. Vrei să-ți iau și ție? Ia-mi! â

Am luat un teren de vreo 500 de metri care, cu timpul a ajuns la 12.000 metri. Acolo mi-am făcut casa care e cunoscută de toată lumea, cu toate emisiunile de televiziune… și m-am mutat acolo.

Când m-am mutat, au început să vină localnicii de acolo, le-au dat îndărăt terenul. Unii erau plecați în străinătate, alții bătrâni, alții bețivi… Prietenul meu, veterinarul care mă ajuta și pe mine să cresc o rață, o găină, in glumă, pentru decor… zice: uite, vor să vândă. Cât e, domnule? 1000 de dolari hectarul! 10 cenți pe metru pătrat. (...) Aveam un metru cub de bani jos, stăteau la coadă, cu notarul în curte făceam actele.

În timp ce nu mergea cu agricultura, prin ‘95, merg o dată cu nevastă-mea și ne uitam - primăvara, maci peste tot, stânjenei pe mlaștina aia care e lac acum, din pădure ieșeau căprioare, vulpi, mistreți, era o frumusețe. Și am zis: dom’ne, ce ar merge aici niște case. Așa a inceput cartierul, dintr-o glumă. Nici prin cap nu mi-a trecut, am vrut vaci, legume, grâu, porumb… și au ieșit case!” - afirmă Țânțăreanu.