Cum a ieşit o dansatoare să-şi plimbe câinele. Imaginile au devenit virale

CORONAVIRUS. În urma imaginilor cu ea care au devenit virale, femeia în vârstă de 40 de ani a declarat că a apelat să facă acest lucru, pentru a-i înveseli pe vecinii ei, în contextul izolării, transmite The Sun.

Astfel, ea a apărut pe stradă în diferite costumații, precum cea de unicorn și supererou. "Pentru că am o școală de dans, am foarte multe costume, pe care mi le fac singură. Am trimis o poză prietenilor mei și unul dintre ei mi-a spus că nu am curajul să ies pe stradă așa. Când mi-a zis asta, cum puteam refuza? Sănătatea psihică este la fel de importantă ca cea fizică. Poți avea un corp fantastic, dar dacă mintea ta este plină de negativitate, nu ești sănătos”, a mai spus ea.