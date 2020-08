Cum a transferat Ioan Becali un jucător de 7 milioane de euro din penitenciar: "L-am sunat pe Koeman de la telefonul de pe perete"

Giovanni Becali s-a retras oficial din impresariat, fiind condamnat în 2014 în „Dosarul Transferurilor", însă el a efectuat diferite transferuri și în perioada în care era după gratii. Una dintre mutări a fost cea a lui Florin Gardoș de la FCSB la Southampton, iar Ronald Koeman, atunci antrenorul echipei engleze, a fost intermediarul. "Nu uitați că eu, la pușcărie, la Slobozia, am transferat un jucător de 6,8 milioane de euro, printr-un telefon pus pe perete, acolo. Pe Gardoș! Vorbesc cu Dragoș Sârbu la telefon și-mi spune că la Southampton e Ronald Koeman antrenor...Dă-i un telefon și spune-i că-l sun de la numărul ăsta, spune-i ultimele cifre, să știe că e centrala", a spus Giovani Becali la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu".

Ioan Becali, lovitură grea în procesul cu fosta amantă! Decizie dură luată de instanţă

Giovani Becali – Ronald Koeman

Ronald Koeman: Giovani, am auzit, am citit de tine și de Popescu. Asta-i viața, ai grijă.

Giovani Becali: Lasă asta că am eu grijă. Am un jucător fundaș central, interesant pentru tine. Îl cheamă Gardoș! Am vorbit cu Pochettino când era acolo și l-am propus.

Ronald Koeman: Sună-mă mâine la aceeași oră și îți dau un răspuns

Dialogul a continuat a doua zi, de asemenea de la telefonul penitenciarului:

Ronald Koeman: – Giovani, care-i prețul?!

Giovani: – În jur de șase milioane, dar Steaua vrea șapte...

...„Transferul s-a făcut pe 6,8 milioane, patru ani, cu un milion salariu pe an. A avut ghinioane, dar a luat patru milioane... El putea să rămână la Steaua pe zece mii! Eu am transferat jucători și am fost la cluburile alea mari. Vă rog să-mi spuneți în următorii zece ani, să ne țină Dumnezeu sănătoși!, dacă vreun manager intră în casele alea în care am intrat eu... E greu să intri în cluburile alea", a explicat fostul impresar pentru sursa menționată.