Cum arată croatul care a snopit-o în bătaie pe Daniela Crudu. Imagini necenzurate cu iubitul fostei asistente TV

Bruneta a fost foarte secretoasă în legătură cu identitatea lui, a postat imagini cu el pe reţelele de socializare, însă mereu avea faţa acoperită. Potrivit Ciao.ro, bărbatul este o ”cunoștință” mai veche de-a ei, inclusiv anul trecut pe vremea asta cei doi erau împreună. Situația era alta atunci, se distrau în club și consumau șampanii fine și extrem de scumpe, decontate, evident, de croat.

Anamaria Prodan, reacție dură după ce Daniela Crudu a fost desfigurată

Printre cei care au luat, imediat, atitudine după ce au aflat ce s-a întâmplat s-a aflat și Anamaria Prodan. Oripilată de agresiunea croatului, Anamaria Prodan a declarat – potrivit puterea-romanilor.ro – că totul ține de educație, iar faptul că un bărbat lovește cu bestialitate o femeie demonstrează că acesta este ”un zero din toate punctele de vedere”.

“Asta tot din educație vine. Vine dintr-o viață haotică, tot dintr-o lipsă totală de încredere. Femeile din România au în general treaba asta, se tem că dacă au făcut doi copii nu mai pot pleca că nu au ce să facă, că rămân pe drumuri. Nimeni pe pământul ăsta nu are dreptul, mai ales un bărbat, să lovească o femeie. De ce? Orice bărbat își pune mintea cu o femeie, o face zob, pentru că nu vorbim de aceeași forță fizică.

O femeie oricât de puternică pare, nu are cum să se compare, din niciun punct de vedere cu un bărbat, decât pe meserie, că acolo creierul la unul e mai mare, la unul e mai mic, la unul are nervuri mai profunde, la altul nu are. Pentru un bărbat, să lovească o femeie, să împingă, să înjure o femeie este zero din toate punctele de vedere. Acel bărbat, dacă ar fi după mine și aș putea să fac ceva, l-aș extirpa de pe fața pământului!”, a spus Anamaria Prodan.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu în cazul Danielei Crudu

Daniela Crudu a rămas internată ieri până în jurul orei 10 dimineaţa, timp în care a fost “vizitată” încă o dată de poliţişti, care i-au dat să completeze şi un formular de evaluare a riscului, în vederea obţinerii unui ordin de protecţie provizoriu.

“Poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri şi alte violenţe”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Capitalei.

Aceleaşi surse au dezvăluit că poliţia a emis un ordin de protecţie contra iubitului croat pentru 5 zile, urmând ca vedeta să ceară în instanţă prelungirea acestuia.

