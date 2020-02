Daniela Crudu nu este singura vedetă care a fost bătută de iubit! Ce alte vedete din showbizul românesc au trăit un coşmar în doi

Ultimul caz de violenţă care a şocat lumea showbizului românesc a fost cel al Danielei Crudu, care a fost bătută crunt de iubitul ei croat, Seco Dubravko.

Daniela Crudu a ajuns desfigurată la Spitalul Universitar din București, duminică dimineaţă, după ce a sunat la 112 în jurul orei 5:30. Vedeta avea nasul spart și mai multe traumatisme pe corp, după ce iubitul ei a lovit-o cu bestialitate.

În ciuda bătăii încasate, fosta asistentă TV nu a depus plângere penală pe numele lui Seco Dubravko, însă ea a obținut un ordin de protecție de 5 zile în urma declaraţiilor date de pe patul de spital.

O statistică a Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) arată că aproape 8.000 de ordine de protecție provizorii au fost emise în anul 2019. Tabloul violenței domestice este încă mult mai amplu: anul trecut, polițiștii au înregistrat 44.094 de infracțiuni din sfera violenței domestice, cuprinse în Legea 217/2003, privind prevenirea și combaterea violenței în familie, potrivit Newsweek.ro.

79 de omoruri, 54 de tentative de omor, 425 de rele tratamente aplicate minorului, 25.968 de loviri sau alte violențe și 198 de violuri au fost raportate, în 2019, în toată țara, la Poliție.

Mai mult, au fost emise 7.899 de ordine de protecție și 7.896 de ordine de protecție provizorii, mai arată datele IGPR, remise la solicitarea organizației feministe Filia.

De la finalul lui 2018, polițiștii pot emite ordine de protecție provizorii, pentru cazurile de violență domestică în care viața victimei este pusă în pericol. Cu toate acestea, peste o treime dintre aceste ordine sunt încălcate sistematic.

Iată câteva dintre cazurile tulburătoare de violenţă domestică de la noi:

Acum mulţi ani, vestea că prezentatoarea TVR Dana Războiu a intentat divorţ bulversa pe toată lumea, informează România TV. Şocante însă erau motivele separării: vedeta TV depusese şi plângere la poliţie, în care îl acuza pe soţ, Ovidiu Brânzan, că a bătut-o.

Căsătoriţi atunci şi cu un copil mic, cei doi s-au despărţit, însă Ovidiu Brânzan nu a recunoscut niciodată că şi-ar fi lovit soţia. Una dintre cele mai tumultoase poveşti de dragoste s-a consumat între artiştii Ana Maria Georgescu şi Florin Chilian. În 2006, în urma unui accident rutier, Chilian şi-ar fi pierdut cumpătul şi şi-a vărsat nervii pe iubită.

Ana Maria spunea atunci că artistul a luat-o la palme, iar ea a căzut şi s-a lovit cu capul de o bordură.

Una dintre cele mai şocante apariţii ale anilor trecuţi a fost cea a Larisăi Drăgulescu. Pe atunci soţia fostului gimnast Marian Drăgulescu, ea a făcut turul televiziunilor cu ochii umflaţi, după ce acesta ar fi bătut-o.

Mai mult, după câteva luni gimnastul ar fi recidivat, iar căsnicia lor, inevitabil, a ajuns la final.

"Prima dată m-a lovit de 3 ori cu portiera de la maşină, m-a scuipat prin geam, apoi m-a luat la păruieli, mi-a dat palme, m-a tras de păr", povestea Larisa Drăgulescu. În vara anului 2013, Alexandra Stan era pe val, iar melodiile ei răsunau în cluburi din toată lumea. Însă impresarul ei, care teoretic ar fi trebuit să aibă grijă de cariera ei, a bătut-o până a băgat-o în spital.

"Eu l-am iertat oricum, ştiu că nu a putut să se abţină şi a fost un gest pe care nu l-a gândit, ştiu că-i pare rău...m-a ajutat sincer mai mult decât să-mi facă un rău, eu nu-mi doresc să bag pe nimeni la puşcărie", declara Alexandra Stan.

Cei doi au fost găsiţi pe marginea unei şosele din Constanţa de către un echipaj al Serviciului Poliţiei Rutiere, care a transportat-o de urgenţă pe cântăreaţă la spital. Marcel Prodan, impresarul bătăuş, a fost condamnat definitiv la 7 luni de închisoare cu suspendare pentru acel incident.

Cântăreața Lora a trecut şi ea prin clipe dramatice. Într-o emisiune, ea a povestit, fără să dea nume, cum un fost iubit a terorizat-o ani de zile. "Ultima dată când am suferit foarte tare am urlat în pernă şi m-am ascuns în baie, stăteam înghesuită şi am plâns ca un copil mic", a mărturisit Lora.