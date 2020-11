Cum arată toracele unui pacient infectat cu COVID. Avertismentul unui cadru medical: Virusul există! Ne atacă pe toţi

Conform angajatului UPU SMURD Mureș, simptomele au apărut brusc, după o gardă pe elicopter. Acesta s-a arătat emoționat în momentul în care a realizat că resimte simptomele pe care le urmărea de mai bine de jumătate de an la pacienți.

Citește și: BILANŢ CORONAVIRUS 2 NOIEMBRIE. O nouă zi cu peste 4.000 de infectări; 86 de decese şi 916 pacienţi la ATI

"Vă salut. Au trecut 12 zile de când mă aflu în izolare la domiciliu în urma diagnosticării cu virusul care astăzi ne încarcă pe toți cu emoții, reușind să ne aducă la capătul puterilor. Vă scriu pentru că sunt încărcat de gânduri, iar meditația în astfel de situații este copleșitoare. Simptomatologia a avut un debut brusc, totul s-a întâmplat seara după ce am ajuns acasă dintr-o garda excepțională, o garda pe elicopter în care simțeam că totul e posibil, iar patologia cu care ne confruntăm nu avea dreptul și puterea să stea în fața ''încăpățânării'' noastre infinite de a nu renunța, am luat cina... emoțiile au început când am realizat că unul dintre simptomele pe care le urmăresc zilnic în ultima jumătate de an...și-au făcut pe neașteptat simțită prezența și în cazul meu...", a scris Bogdan Luca, potrivit unei postări publicate de Departamentul pentru Situații de Urgență.

Bogdan Luca a avertizat populația cu privire la faptul că virusul există și atacă pe toate planurile, atât fizic, cât și psihic.

"Ceea ce vreau să subliniez este că emoția, stresul, gândurile negative, m-au copleșit și au reușit să apese acolo unde doare cel mai tare, făcând astfel ca starea fizică, patologică, să fie accentuată de către cea psihica, având un caracter agravant. Oameni buni, prieteni, colegi, vecini... acest virus EXISTA! Ne atacă pe TOȚI! Ne atacă pe toate planurile, atat FIZIC cât și PSIHIC! Ne atacă atunci când ne așteptăm mai puțin! Acest VIRUS ne OMOARĂ părinții, prietenii, bunicii...", a mai scris Luca.