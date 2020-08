Cum s-a răzbunat un orădean pe amanta care l-a părăsit.

Bărbatul a fost condamnat la doi ani şi şase luni de închisoare şi la plata a 5.000 de euro daune morale, însă sentinţa nu este definitivă, potrivit Impact.ro.

Amantul nu a vrut ca relaţia să se termine şi a început s-o urmărească şi să o şantajeze prin diferite moduri. „Ai o jumătate de oră să vii acuma seara…Nu vii am încheiat definitiv şi lumea te va cunoaşte…şi nu postat…voi trimite la fiecare separat (…) Dacă îţi permiţi sami închizi….scuză-ma…am sa arat lumii intreaga ta fata (…) Este ultima ta sansa sa raspunzi…sau pun toate pozele ce le am cu tine pe fb…cu nume adresa telefon (…).