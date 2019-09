Cum să gateşti broccoli. 8 REŢETE sănătoase cu broccoli

I se spune super-leguma, are calciu, fier, vitamine si antioxidanti in cantitati rar intalnite in natura, dar la noi broccoli inca e considerata un fel de conopida de fite. Si nu e asa. E adevarat, nu e cea mai savuroasa leguma, dar iti oferim niste idei de preparare care sa te ajute sa introduci acest aliment uimitor de benefic in dieta obisnuita a familiei tale.