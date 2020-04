Cum vede un medic epidemiolog relaxarea restricţiilor: "În alte ţări măsura nu a făcut decât să aducă un al doilea val"

El declară într-un interviu pentru Hotnews.ro că, din păcate, nu există o soluție minune și toate țările au încercat diverse modele, iar România are totuși un avantaj: "poate avantajul nostru este că, nefiind primii loviți, ci suntem cam în al treilea val - a fost China, a urmat Europa de Vest, America de Nord și de abia după aceea, la diferență de câteva săptămâni, Europa de Est - să sperăm că o parte dintre măsurile care se pot dovedi că au fost corecte în aceste state ne vor putea ajuta să luăm decizii corecte".

În privința relaxării măsurilor de distanțare socială, (o relaxare treptată a fost deja anunțată pentru data de 15 mai în țara noastră), medicul Adrian Pană este de părere că "rămâne de văzut, în funcție de contextul local, ce anume vom putea relaxa și cât de gradat va fi acest lucru. Cred că totul este văzând și făcând.



Depinde ce înseamnă relaxarea. Exemplele recente din Asia - China, Coreea de Sud, Japonia mai ales - au arătat că inclusiv în țări care au o disciplină mult mai serioasă vizavi de purtatul măștii de exemplu, din varii motive, nu doar pe perioada sezonului rece în care avem infecții respiratorii mai frecvente, nu a făcut decât să aibă un al doilea val de cazuri noi cu infecție de coronavirus.

Va trebui să fim foarte-foarte atenți și să cântărim extrem de judicios cât de gradat și în ce condiții vom aplica măsurile de relaxare a distanțării sociale, luând în considerare, bineînțeles, pe lângă aspectele epidemiologice și medicale, care sunt prioritare, și alte aspecte. Pentru că, cu siguranță, există o multitudine de alte componente ale vieții cotidiene, care țin de economic, social și cu totul alte lucruri."

Vârful epidemiei, estimat la 2-3 săptămâni după Paști

Cum nu toată lumea respectă 100% condițiile de distanțare socială impuse de autorități, iar unele persoane își doresc pur și simplu să socializeze și să ocolească aceste măsuri, un posibil vârf al epidemiei este așteptat la 2-3 săptămâni după Paști, spune medicul epidemiolog Adrian Pană:

"Trebuie să fim realiști, nu absolut toată lumea respectă 100% condițiile de distanțare socială impuse și atunci, e normal să te aștepți să ai un posibil vârf la 2-3 săptămâni după Paște, știind că asta este evoluția bolii. Mai ales în zonele în care ai clustere cu transmitere extinsă. Pentru că nu pe tot teritoriul României avem zone cu transmitere la fel de importantă."

Relativ în siguranță vom fi atunci când rata de transmitere a virusului, aflată acum în jurul cifrei 3, va scădea sub cifra 1, iar acela ar fi momentul optim pentru o relaxare a restricțiilor, explică medicul epidemiolog Adrian Pană:

"În condițiile în care vom reuși să avem o rată de transmitere care va fi sub 1 (pentru acest tip de virus, ea e cumva considerată în jurul cifrei 3 acum, adică o persoană poate să dea virusul la încă 2-3 persoane), în momentul în care se va ajunge, prin măsurile de distanțare socială impuse și prin respectarea tuturor regulilor de prevenție a expunerii la virus, ar trebui să ajungem la o valoare de transmitere a virusului sub cifra 1. În acele condiții, bineînțeles că vom face ce au făcut și alte state care au început măsurile de relaxare a distanțării sociale."

Sfatul medicului epidemiolog Adrian Pană este ca, în acest moment, să continuăm să respectăm cu corectitudine maximă măsurile de distanțare socială, "pe ideea că preferăm să ne bucurăm alături de cei dragi, mai ales de cei mai în vârstă din familia noastră, puțin mai târziu, când lucrurile se vor mai relaxa un pic, și să ne bucurăm cu toții, decât să ne bucurăm acum momentan, și după aceea să trăim cu frica că s-ar fi putut întâmpla ceva cu cei mai sensibili dintre noi".

"Când a fost polemica referitoare la ce putem să facem pentru a putea beneficia de obiceiurile religioase tradiționale din perioada sărbătorilor de Paști, de zilele trecute, s-au tot făcut afirmații că a merge la biserică este același lucru cu a merge la supermarket. Dacă mergem la supermarket și stăm la coadă, același lucru îl putem face și în altă parte.





De aici am putea extrapola că la fel am putea intra și în parcuri etc. Nu vreau să trivializez discuția, dar orice expunere are un risc asociat, inclusiv faptul că mergem la magazin are un risc asociat care este mai mare decât zero.





Și cu siguranță că nu toate persoanele care merg la magazin respectă neapărat distanțarea socială, statul la coadă cu o distanță corespunzătoare, un număr maxim de persoane în magazin. Și aici sunt diferite exemple care pot fi date. A merge frecvent într-o locație comună nu face decât să crească expunerea la risc. A face încă ceva nu este ceva la fel, ci este ceva adăugat", explică medicul epidemiolog.