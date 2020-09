Cursuri suspendate în Prahova, pe fondul numărului mare de cazuri COVID. Şcolile din Arad trec în scenariul galben

Conform unui comunicat al Prefecturii Prahova, CJSU a decis schimbarea scenariilor în mai multe unităţi de învăţământ din judeţ. Prin urmare, s-a decis suspendarea şi trecerea la scenariul 3 pentru Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" Ploieşti, Colegiul Naţional "Al. I. Cuza" Ploieşti - cls. X C, Colegiul Economic "V. Madgearu" Ploieşti - cls. XII E3 şi X S7, Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii "V. Slăvescu" Ploieşti - cls. XI C, Liceul Tehnologic "Elie Radu" Ploieşti - cls. IX E şi XII H; Liceul Teoretic "Gr. Tocilescu" Mizil - cls. XI A, Colegiul Ferdinand I Măneciu - cls. X C şi Şcoala Gimnazială "Sf. Vasile" Ploieşti - cls. VIII C.

Scenariul va intra în vigoare de miercuri, timp de 14 zile, şi la grupa mică a grădiniţei din Ploieştiori, unde o educatoare a fost testată pozitiv, dar şi pentru Şcoala Scorţeni plus structurile ei, din cauza ratei mari de infectare din localitate.

Conducerea instituţiilor, în perioada de suspendare a cursurilor, va dispune realizarea curăţeniei, aerisirii claselor, dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor instituţiei de învăţământ. De asemenea, pe perioada celor 14 zile de suspendare a cursurilor, toţi contacţii direcţi din cadrul instituţiei de învăţământ ai cazurilor confirmate vor fi izolaţi sau carantinaţi la domiciliu, a precizat Prefectura Prahova.

De asemenea, pentru Şcoala Gimnazială Potigrafu, Şcoala Gimnazială Poseştii Pământeni, Şcoala Gimnazială Talea, Şcoala Gimnazială Starchiojd, Colegiul Militar "Dimitrie Cantemir" Breaza - cls. XII - 5 clase şi IX - 4 clase, Şcoala Gimnazială Cocorăştii Colţ s-a dispus desfăşurarea activităţilor didactice prin participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unitatea de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie.

Scenariul 2 de lucru va fi aplicat de miercuri pentru Şcoala Gimnazială Poienarii Burchii plus structuri, Şcoala Gimnazială "Radu Tudoran" Blejoi plus Şcoala Ploieştiori - ciclurile preşcolar, primar, plus cls. VIII, V-VII, Şcoala Blejoi, plus cls. VI Ploieştiori, Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul" Boldeşti Scăeni, Şcoala Gimnazială Vâlcăneşti, Colegiul Militar "Dimitrie Cantemir" Breaza - cls. X - toate, XI - toate şi IX - o clasă.

Toate şcolile din Arad trec la scenariul galben

Toate şcolile din municipiul Arad vor organiza cursurile conform "scenariului galben" începând de miercuri, din cauza incidenţei COVID-19 în oraş, care a ajuns la 1,27 de cazuri la mia de locuitori.

"Direcţia de Sănătate Publică Arad ne-a transmis o rată de incidenţă de 1,27, iar asta înseamnă că ciclul primar, clasele a VIII-a şi a XII-a vor merge fizic la şcoală, iar din clasele intermediare, a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a şi a XI-a, vor merge doar o jumătate din clasă la şcoală, jumătatea cealaltă fiind acasă şi li se va transmite lecţia online, urmând ca săptămâna viitoare cele două jumătăţi să-şi schimbe rolul", a spus Gondor.

În scenariul galben vor funcţiona şi şcolile din alte localităţi în care incidenţa cazurilor a crescut. În total, 173 de şcoli din tot judeţul, inclusiv cele din municipiul Arad, vor funcţiona în "scenariul galben" în următoarea perioadă. În "scenariul roşu" vor funcţiona 17 formaţiuni de studiu, adică grupe de grădiniţe sau clase de elevi, de la unităţi de învăţământ în care au fost descoperite cazuri de COVID-19 la profesori sau copii. Totodată, în patru şcoli vor fi în "scenariul roşu" ciclurile gimnazial sau liceal. În "scenariul verde" vor rămâne 270 de unităţi şcolare din judeţ.