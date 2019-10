Articol publicat in: Extern

CUTREMUR de 5,6 pe scara Richter

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un cutremur de 5,6 pe scara Richter s-a produs, luni, în sudul Iranului, relatează Reuters. Cutremurul a avut epicentrul în apropiere de oraşul Kukherd din provincia sudică Hormozga. Momentan, în urma seismului, nu au fost raportate victime sau pagubele materiale. Cutremur 6,4 grade în arhipelagul Vanuatu Iranul este o zonă cu o puternică activitate seismică. În noiembrie 2017, un cutremur de pământ cu magnitudinea 7,3 s-a produs în provincia occidentală Kermanshah, unde a făcut 620 de morţi. Cel mai mare seism din Iran, produs în 1990, a avut magnitudinea 7,4 şi a ucis 40.000 de persoane în nordul ţării, a rănit alte 300.000 de persoane şi a lăsat fără locuinţe o jumătate de milion de oameni.



