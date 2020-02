Cutremurător! Ce s-a întâmplat cu această mamă şi cei 5 copii, din Iaşi, după ce soţul femeii şi-a adus amanta minoră în casă

Maria Pricope a avut până în toamna anului trecut o familie normală, alături de Ionuț şi cei cinci copii ai lor. Îşi duceau traiul fericiţi, într-o casă modestă, de două camere. Bărbatul cu care a trăit aproape 13 ani avea să se îndrăgostească lulea de o puștoaică din sat pe atunci în vârstă de 17 ani.

Puștoaica, care a împlinit recent 18 ani, a acceptat să se mute în casa amantului, deşi acolo locuia familia lui. Pentru Maria, mama micuților ce au vârste cuprinse între 2 și 12 ani, atunci a început calvarul.

„Nu mi-a venit să cred când am văzut-o pe Minodora în casă. Eu stăteam cu copii într-o cameră, iar ea cu soțul meu în alta. Cum să trăiești așa? Nu este normal. Ce să înțeleagă copii? Am mers la primărie și am vorbit. Doamna asitent social s-a implicat, a discutat și cu soțul… Acum, o rudă m-a lăsat să stau într-o casă în care nu mai locuiește nimeni”, a spus Maria pentru Bzi.ro.

"Nu am unde să mă duc"

Pentru că nu mai putea rezista sub același acoperiș cu amanta soțului, Maria a ales să locuiască într-o casă în care nu mai stă nimeni de o lungă perioadă de timp. Deși condițiile de acolo nu sunt deloc bune, femeia e mulțumită că deocamdată are liniște, iar copii nu mai văd grozăviile tatălui.

„Nu am unde să mă duc. Deocamdată mă mulțumesc cu ce am aici. Eu cu Ionuț nu suntem căsătoriți legal, iar casa este a lui. O să văd ce fac, mi-a promis și domnul primar că o să mă ajute. O să mă descurc, dar este greu”, a mai declarat femeia pentru aceeaşi sursă.

Maria a plecat cu un braț de haine și cu cei cinci copii, în timp ce tatăl micuților se bucură de casă și de amantă. Acum, femeia și cei cinci copii, trei fete și doi băieți, au nevoie de sprijin.