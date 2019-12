Dacian Cioloş critică reacţia ministrului Educaţiei în legătură cu rezultatele testelor PISA: "Seninătatea doamnei ne dă fiori"

"Seninătatea doamnei ministru ne dă fiori. Sistemul de educație din România nu e în stare să formeze tineri capabili să se descurce în situații concrete de viață, dar ministrul Educației ne spune să stăm liniștiți pentru că elevii știu", a comentat Dacian Cioloș pe Facebook.

Președintele PLUS consideră o tragedie faptul că elevii sunt obligați să învețe după un curriculum care nu are nici o legătură cu viața reală. „Programa școlară din România este depășită, manualele arată, cele mai multe dintre ele, mai rău decât cele din perioada comunistă. Copiii se plictisesc la ore pentru că materiile le sunt predate ca acum 30 de ani. Ne facem că nu știm toate acestea și vorbim despre reforme pe hârtie, despre educație subfinanțată, despre profesori prost plătiți. Dar niciodată nu punem degetul pe rană. Nu ne ducem la originea dezastrului", își continuă Cioloș analiza.

Ministrul Educaţiei, după rezultatele la testele PISA: Poate este de luat în calcul să avem o oră de lectură

Soluția lui Cioloș constă pe de o parte dintr-un pact „adevărat" pe educație și pe de altă parte dintr-o reformă a învățământului în România. „Nu mai putem continua cu o abordare fals competitivă în urma căreia tinerii ies din școală incapabili să-și asume proactiv un loc și un rost în societate. Cei mai mulți dintre antreprenorii cu care am stat de vorbă în ultima vreme ne spun că trebuie să-i califice pe tineri la locul de muncă, indiferent că este vorba despre absolvenți de școală generală, de liceu sau de facultate. Da, avem nevoie de un pact adevărat pe educație. Reforma învățământului din România este o urgență. Trebuie să fie prioritatea zero a oricărui guvern responsabil, căruia îi pasă de soarta acestei țări. Iar reforma trebuie făcută împreună cu cei mai buni specialiști pe care România îi are. Din țară și din diaspora", mai spune Cioloș.

România a obținut cele mai slabe rezultate din ultimii nouă ani la testele PISA. Aceste teste reprezintă o evaluare care ne arată cât de bine pregătiți sunt elevii de 15 ani la matematică, științe și citire. Rezultatele PISA 2018 au fost publicate marți dimineață pe site-ul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Conform acestor rezultate, România ocupă locul 47 din 79, iar gradul de analfabetism funcțional a crescut la cote alarmante: 44 la sută dintre elevi nu înțeleg ceea ce citesc.