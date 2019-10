Articol publicat in: Politica

Dacian Cioloş: În câteva luni de zile putem avea alegeri anticipate

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Dacian Cioloş, preşedintele PLUS, consideră că se pot organiza alegeri anticipate în câteva luni după căderea Guvernului Dăncilă. "Suntem într-un moment cheie în aceste zile, când Guvernul PSD, care epuizează România literalmente de trei ani de zile, a căzut. (...) Noi suntem convinşi că punem capăt acestei agonii, foarte repede, în câteva luni de zile putem avea alegeri anticipate, iar proiectul pe care noi îl prezentăm astăzi şi pe care o să îl susţinem în zilele următoare, cu candidatul nostru la preşedinţie, Dan Barna, cu programul de guvernare, acest proiect să poată să fie pus în aplicare, pentru că doar în acest fel putem să reconstruim România", a afirmat Dacian Cioloş, vineri, la Sibiu. Dacian Cioloş l-a însoțir vineri la Sibiu pe Dan Barna, care şi-a lansat candidatura la alegerile prezidenţiale. Dan Barna, preşedintele USR, se arată convins că va câştiga alegerile prezidenţiale în fața lui Klaus Iohannis. El afirmă că Viorica Dăncilă nu va intra în turul doi, după ce guvernul său a fost înlăturat prin moţiune de cenzură. Citește și: Dan Barna se vede preşedinte, după finala cu Iohannis. Programul lui Barna VIDEO loading...

