Dan Alexa dezvăluire ÎN PREMIERĂ. Ce s-a întâmplat în vestiar după ce A FOST LOVIT de Anamaria Prodan

Dan Alexa a fost lovit cu palma în figură de agentul Anamaria Prodan, pe 13 iulie, după remiza 2-2 dintre Astra și Botoșani. Antrenorul e sigur că incidentul nu i-a afectat în niciun fel autoritatea în fața jucătorilor.

"Le-am zis că eu sunt șeful! Nu există altceva. Nu am simțit nevoia să spun, dar asta a fost situația. Era momentul să ies și să vorbesc. I-am convins! Echipa a arătat foarte bine, grupul era unit și am bătut toate echipele mari, CFR, Steaua, Dinamo", a spus Dan Alexa la GSP Live.

"Astra mi-a reziliat unilateral contractul. Nu știu pe ce motive. Sunt în grafic cu cele sportive. Urmează să se decidă la comisie. M-a chemat domnul Niculae și mi-a spus că e nemulțumit că nu am bătut Hermannstadt, că am făcut egal cu Clinceni. Are și dânsul nemulțumirile lui. Nu am niciun fel de ranchiună. Dânsul m-a pus la Astra, o să vorbesc frumos de el, dar că o să ne judecăm pe toți banii. Mai aveam contract până în vară. Contractul avea clauze de desfacere dacă se îndeplineau niște situații, să nu joc finala Cupei, sunt calificat, să pierd 5 meciuri la rând, nu s-a întâmplat", a mai spus Dan Alexa.