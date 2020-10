Dan Barna candidează pentru un nou mandat de deputat la Sibiu. E primul pe lista USR-PLUS pentru Camera Deputaților

După Dan Barna, pe listă se află Marius Vulcan, Ioan Plesciuc și Cristian Vîlcu.

La Senat, lista candidaților e deschisă de Claudiu Mureșan, fiind urmat de Anca Mălaiu și Traian Belei.

„Mulţumesc colegilor mei din filiala USR PLUS Sibiu pentru eforturile comune din aceşti patru ani şi pentru încrederea acordată de a duce proiectul USR PLUS, Revoluţia Bunei Guvernări, în Parlamentul României.

Colegii mei candidaţi pe lista de parlamentari USR PLUS Sibiu sunt oameni oneşti şi competenţi exact genul de persoane de care sibienii şi România au nevoie în Parlament. Sunt oameni care vor reprezenta cu cinste şi competenţă Sibiul în legislativul naţional. Am foarte mare încredere în ei şi în înţelepciunea sibienilor de a ne susţine la această rundă de alegeri”, a declarat, potrivit comunicatului, copreşedintele USR PLUS Dan Barna.

Alegerile parlamentare vor avea loc pe data de 6 decembrie.