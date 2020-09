Dan Barna: "De 30 de ani doar mimăm schimbarea, schimbăm culorile la geci şi păstrăm încrengăturile mafiote"

"Există un sentiment al nevoii de schimbare pe care oamenii îl transmit în stradă. Este vorba de toate acele lucruri mărunte, dar care arată cât de important este să depesedizăm România, Constanţa în particular. Ideea aceasta că primarul se comportă ca şi cum ar fi jupânul, iar cetăţenii trebuie să suporte trebuie să înceteze. De aceea sunt în USR PLUS oameni care au decis să nu mai stea deoparte. Cumva ne pretindem europeni, dar, în realitate, sunt foarte multe lucruri care nu s-au întâmplat. Şi, pentru ca ele să se întâmple, trebuie altfel de administraţie locală. Miza datei de 27 septembrie este ca USR PLUS să intre în primăriile din România şi în consiliile locale tocmai pentru a arăta oamenilor că este posibilă schimbarea. De 30 de ani încoace, doar mimăm schimbarea, schimbăm culorile la geci şi păstrăm încrengăturile mafiote", a declarat Barna, citat într-un comunicat de presă transmis de USR.

Conform sursei citate, în judeţul Constanţa, la fel ca în celelalte judeţe ale ţării, Alianţa USR PLUS le propune românilor oameni competenţi, bine pregătiţi şi integri, care vor arăta că administraţia publică locală poate şi trebuie să fie altfel, una în beneficiul cetăţenilor, nu al politicienilor şi al clientelei de partid.

Candidatul USR PLUS la Primăria Constanţa, Stelian Ion, a îndemnat cetăţenii să meargă la vot pentru a schimba soarta oraşului.

"Mai sunt 20 de zile până la alegeri, depinde doar de constănţeni să schimbe soarta oraşului. Constanţa va renaşte! Depinde doar de noi să ne convingem prietenii, vecinii, cunoscuţii să facă un minim efort şi vor vedea că se poate. Alături de o echipă minunată de consilieri, vom face lucruri pe care le-am visat cu toţii, dar pe care cei care au fost până acum nu au vrut să le facă sau nu au fost în stare să le facă. Vom face din Constanţa un oraş european, modern, strălucitor, în care să îţi placă să trăieşti, un oraş fermecător, verde, viu", a afirmat Stelian Ion.

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna s-a aflat, luni, la Constanţa, pentru a-i susţine pe candidaţii alianţei din judeţ, în frunte cu Stelian Ion la Primăria Constanţa şi Remus Negoi la Consiliul Judeţean.

Candidaţii şi Dan Barna au mers prin oraş pentru a vorbi cu constănţenii şi pentru a afla problemele lor, dar şi pentru a le prezenta acestora soluţiile USR PLUS.

