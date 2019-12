Dan Barna, despre proiectul care a stârnit valuri de comentarii în online: Criminalizarea consumului de droguri nu este o soluție

"Am primit multe mesaje legate de proiectul colegei noastre, deputata Lavinia Cosma care reglementează produsele etnobotanice. Era probabil nevoie de o prezentare mai largă a inițiativei.



Poziția mea personală exprimată în mai multe rânduri dar și poziția USR este că accentul trebuie pus pe combaterea traficului de droguri de mare risc, pe informare și pe sprijin pentru cei dependenți. În niciun caz, criminalizarea consumului nu este o soluție la problema consumului de droguri.



Bunele practici ale unor state cu reglementări moderne în abordarea fenomenului precum Canada sau California sau state europene trebuie să constituie baza de plecare pentru definirea cadrului adecvat.



Criminalizarea consumului de droguri nu face decât să vulnerabilizeze suplimentar pe cei aflați în situații de dependență.



USR va susține un proiect de lege prin care să fie mai clară diferența dintre traficul și consumul de droguri și să se elimine pedepsele penale pentru consumul propriu.



Pe viitor, voi discuta cu liderul de grup de la Camera Deputaților să stabilim o procedură mai bună pentru discutarea proiectelor de lege propuse de USR și ele să fie precedate de dezbateri deschise cu societatea.



USR continuă să fie partidul care aduce temele importante ale societății în dezbatere publică și în Parlament", scrie Dan Barna pe Facebook.

Parlamentul României a reincriminat deținerea de etnobotanice prin votarea unei legi inițiate deputata USR Lavinia Corina Cosma, la care s-au raliat zeci de parlamentari de la aproape toate partidele politice. Camera Deputaților – în calitate de cameră decizională – a decis adoptarea unui proiect de lege prin care deținerea de etnobotanice este din nou pedepsită penal, cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă.

„Am pornit această inițiativă de la discuțiile cu părinții că au copii și nu stiu ce să facă cu ei, pentru că consumă aceste substanțe. De un an de zile lucrez la acestă lege cu toate instituțiile abilitate și am constatat că situația e gravă. Avem foarte mulți copii în școli care au ajuns dependeți de aceste etnobotanice.



Aceste substanțe să nu mai fie legale. Asta e scopul legii. Avem în România în ultima perioadă tot mai mulți traficanți de droguri. Nu vreau ca numărul lor să crească pe zi ce trece. Scopul nu este să băgăm copiii în pușcărie, ci dealeri de droguri. Să stopăm intrarea în țară de substanțe și droguri”, a spus Lavinia Cosma la Digi 24.





Legea votată de camera decizională mărește pedepsele pentru alte infracțiuni legate de traficul și deținerea de droguri, potrivit VedemJust, care salută legea. Asociația fondată de judecătorul Cristi Danileț arată că a semnalat nevoia acestei legi încă din septembrie 2018 după ce, urmare a unei decizii a ICCJ, deținerea de etnobotanice în vederea consumului propriu nu a mai fost considerată infracțiune.



Inițiator al legii este deputata USR Lavinia Corina Cosma, potrivit expunerii de motive.



Prin aceeași lege s-au mai operat următoarele modificări, potrivit VedemJust:



– cultivarea, oferirea, vânzarea, transportul, cumpărarea, deținerea de droguri de risc (ex. canabis) pentru trafic erau pedepsite în 2-7 ani închisoare, de acum va fi 3-10 ani închisoare;

– cultivarea, oferirea, vânzarea, transportul, cumpărarea, deținerea de droguri de mare risc (ex. cocaină, ecstasy) pentru trafic erau pedepsite în 5-12 ani închisoare, de acum va fi 5-15 ani închisoare;

– importul și exportul de droguri de risc erau pedepsite cu 3-10 închisoare, de acum vor fi pedepsite cu 5-15 ani închisoare;

– importul și exportul de droguri de risc erau pedepsite cu 7-15 închisoare, de acum vor fi pedepsite cu 10-20 ani închisoare;

– orice operațiuni (cultivare, amestecare, oferire, cumpărare, vânzare, transport) știind că e vorba de etnobotanice erau pedepsite în 6 luni-3 ani închisoare sau amendă, de acum va fi 2-7 ani închisoare;

– orice operațiuni trebuind să știi că e vorba de etnobotanice erau pedepsite în 3 luni-2 ani închisoare sau amendă, de acum va fi 1-5 ani închisoare;

– publicitatea pentru etnobotanice era sancționată cu închisoare 1 lună-1 an sau amendă, de acum va fi 1-5 ani închisoare.



Menționăm că, dacă se cultivă, cumpără sau dețin droguri de risc pentru consum propriu, a rămas sancțiunea actuală de 3 luni-2 ani închisoare sau amendă; pentru droguri de mare risc a rămas pedeapsa actuală de închisoare 6 luni-3 ani.