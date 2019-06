Dan Barna: Iniţiativa Fără penali în funcţii publice va trebui să facă parte din revizuirea Constituţiei

Preşedintele USR, Dan Barna, a precizat marţi, la finalul consultărilor cu preşedintele Klaus Iohannis, că moţiunea de cenzură va fi depusă "cel mai probabil" săptămâna viitoare.

"Noi considerăm că reforma constituţională, despre care am vorbit, ar trebui să fie, cumva, un pic mai largă, dar oricum ea va fi axată pe reducerea rolului ordonanţelor şi clarificarea termenului de urgenţă. În egală măsură am precizat foarte clar - şi preşedintele a fost de acord - că iniţiativa 'Fără penali în funcţii publice' va trebui să facă parte din această revizuire a Constituţiei, pentru că are în spate un milion de semnături şi a trecut de Curtea Constituţională, deci este o iniţiativă legitimă şi legală, şi morală, evident", a arătat Dan Barna după consultprile de la Palatul Cotroceni.

Liderul USR a menţionat că formaţiunea sa va susţine la nivel parlamentar "orice variantă de guvern non-PSD" care îşi va asuma o serie de obiective pe care Uniunea Salvaţi România le-a susţinut în ultimii trei ani.



"Am precizat noi, dinainte de a primi această întrebare, că susţinem parlamentar orice variantă de guvern non-PSD, pe acele principii şi priorităţi pe care le-am menţionat: fără penali în funcţii publice, renunţarea la pensiile speciale, cu particularitatea celor militare şi ale magistraţilor, primari în două tururi - foarte important, un element la care ţinem foarte mult - şi Ordonanţa 114 să fie corectată, respinsă...Vedem care e cea mai bună variantă, pentru că efectiv alungăm companiile din ţară în momentul de faţă. (...) Da, orice variantă non-PSD de guvern care şi-ar asuma aceste obiective pe care USR le are pe agenda publică de trei ani de zile o vom susţine la nivel parlamentar", a spus el.



Pe de altă parte, Barna a pledat pentru organizarea de alegeri anticipate, după cele prezidenţiale, menţionând că "este foarte greu pentru orice guvern non-PSD să funcţioneze eficient" cu actuala majoritate parlamentară.



"Scenariile sunt ca moţiunea să treacă sau moţiunea să nu treacă. În situaţia în care moţiunea trece, se poate vorbi fie de un guvern interimar, fie de un nou guvern. Ce s-ar întâmpla cu majoritatea actuală? Este foarte greu pentru orice guvern non-PSD să funcţioneze eficient pentru România cu această majoritate parlamentară, de aceea alegerile anticipate, după prezidenţiale, sunt, din punctul nostru de vedere, şi am transmis asta preşedintelui, o necesitate pentru România, pentru că orice altă variantă nu face, de fapt, decât să ne mai ţină încă şase luni captivi unei majorităţi parlamentare care nu mai funcţionează demult în logica de legiuitor pentru România", a mai spus el.



Dan Barna a mai precizat că, în cazul în care electoratul ar vota majoritar pentru PNL şi Alianţa USR PLUS, aceste formaţiuni vor colabora în vederea guvernării.



"În momentele important critice: la moţiuni de cenzură, la candidatura pentru preşedinţia Camerei, spre exemplu, am arătat că USR a avut maturitatea să îşi retragă propriul candidat, tocmai pentru a avea un candidat comun al opoziţiei. Deci am arătat că avem înţelepciunea şi forţa politică să luăm deciziile necesare, pentru a putea guverna şi a putea să ne implicăm responsabil în ceea ce înseamnă rolul politic al USR. Deci, din această perspectivă, în urma unor alegeri anticipate sau la termen, dacă prin decizia electoratului va fi necesar să avem o colaborare de guvernare cu PNL, lucrurile vor funcţiona foarte bine - sunt convins de asta", a precizat el.



Liderul USR a reiterat că formaţiunea sa nu îşi va asuma guvernarea decât în urma alegerilor, exprimându-şi convingerea că nu poate să facă "lucruri semnificative în România cu oamenii pe care Liviu Dragnea i-a uitat" prin Parlament.



"USR îşi va asuma guvernarea în momentul în care vom avea alegeri şi vom avea o validare a electoratului pentru o nouă componenţă a Parlamentului, pentru că - şi vă spun asta după ce am discutat foarte mult cu electoratul nostru - este total nerealist să credem că un guvern poate să funcţioneze altfel decât pentru a organiza alegeri anticipate şi a asigura administrarea ţării cu această majoritate parlamentară. Deci nu poţi să faci lucruri semnificative în România cu oamenii pe care Liviu Dragnea i-a uitat prin Parlament în momentul de faţă", a menţionat Barna.