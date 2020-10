Dan Bittman: "Elon Musk vrea să plece pe Marte şi noi nu reuşim să dăm de cap unui virus care seamănă cu o gripă"

În cadrul emisiunii "Punctul Culminant" de la România TV, Dan Bittman i-a explicat că nu îndeamnă pe nimeni să nu poarte masca de protecţie.

"Eu nu instig pe nimeni să nu iasă nicăieri. Vreau la fel de clar să spun că nu sunt împotriva purtării măştii. Nu m-au demascat. Eu aşa merg pe stradă pentru că aşa e legea. Respect legile şi nu fac nicio excepţie", a spus Dan Bittman.

Artistul a mărturisit că a devenit ţinta unei campanii, mai ales după ce şi-a exprimat neîncrederea în măsurile luate de autorităţi.

"M-au făcut în toate felurile. Nişte posturi de televiziune au spus că sunt pesedist şi că mănânc banii statului. Şi asta e o problemă pentru că până acum eu mâncam numai din banii statului şi nu mai am de unde să mănânc. Ăştia sunt oameni cu minţi mărunte", a spus Bittman, la România TV.

Dan Bittman îi ironizează pe cei care l-au atacat. "Sunt liderul grupului anti-botniţă. Nu am spus niciodată să nu se poarte mască"

"Azi am aflat că fac parte dintr-un grup anti botniţă. Sunt liderul grupului anti-botniţă. Am aflat de la un coleg de-al tău din presă care aşa m-a catalogat. Nu am spus niciodată să nu se poarte mască. Eu nu jignesc pe nimeni cu botniţă, dar spun lucruri pentru că îmi pot permite să o fac", a spus artistul.

Trupa Holograf, afectată din cauza crizei COVID-19. "Sunt 200 de persoane care îşi pierd locurile de muncă"

Dan Bittman a explicat că 75 la sută din cele aproape 200 de persoane care erau implicate în activităţile trupei Holograf şi-au suspendat activitatea din cauza crizei generate de pandemia de coronavirus care a oprit spectacolele.

"Plătim sute de mii de euro pe an taxe. Am lăsat la vatră în anul ăsta peste 100 şi ceva de persoane din cauza faptului că nu mai avem obiectul muncii de nouă luni de zile. Sunt 200 de persoane care îşi pierd locurile de muncă din cauza măsurilor care sunt aberante.

Doar o singură entitate care funcţionează de 40 de ani liberal, doar Holograf, şi o structură de 200 de persoane care îşi pierd în momentul de faţă pâinea. Avem o structură juridică, economică, contabili. Nu vorbim numai de Holograf, de mine, de ăsta care mănâncă banii statului. Noi dăm de lucru la oameni de zeci de ani. Dăm multor oameni de lucru în jurul nostru", a menţionat Dan Bittman.

"Stau acasă sau s-au dus să-şi găsească alte joburi, poate în construcţii, pentru că în construcţii nu e COVID. Toată lumea construieşte de nouă luni de zile. Acolo COVID-ul nu există", a adăugat Bittman.

Dan Bittman, revoltat de oprirea concertelor. COVID-ul trăieşte numai în baruri. E aberant!

"COVID-ul trăieşte numai în baruri, restaurante, la concerte, în teatre, în operă. E aberant! Uitaţi-vă pe stradă, dragi politicieni! Nu se mai poate aşa", a spus solistul trupei Holograf.

De asemenea, Dan Bittman a vorbit despre problemele pe care le întâmpină copiii săi.

"Am vorbit cu unul dintre fiii mei. Este într-a opta, trebuie să dea treapta şi nu se face şcoală. Noi putem, în timp ce stăm pe tablete, să facem o grămadă de multe alte chestii. Nu ne putem concentra la ore. Ăsta sunt lucruri pe care mi le spun copiii mei. Haideţi să venim cu picioarele pe pământ", a spus Bittman.

Dan Bittman, despre bolnavii de COVID. "Oamenii ăştia sunt trimişi casă. Mulţumim, v-aţi infectat. Piua!"

"Ce am învăţat în nouă luni de pandemie, în afară de să ne spălăm pe mâini? Lucru pe care-l ştiam de la bunicii mei. Nu se poate! Să n-ai în nouă luni de zile.

Elon Musk vrea să plece pe Marte şi noi nu reuşim să dăm de cap unui virus care seamănă cu o gripă.

Sunt infectaţi 5.000 de oameni pe săptămână. 35.000 de oameni sunt infectaţi într-o săptămână. Ce se întâmplă cu oamenii ăştia? Sunt trimişi acasă, fără nicio soluţie? Oamenii ăştia sunt trimişi casă. Mulţumim, v-aţi infectat. Piua! Aţi luat-o!", a mai spus Dan Bittman.