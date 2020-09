Dan Cruceru, infectat cu coronavirus: "Aproape toată familia mea a trecut prin această boală. Am fost internaţi"

Totodată, Dan Cruceru a mers să doneze plasmă pentru a salva alte vieți.

"Da, am avut Covid. Iar acum simt că pot să vorbesc despre asta pentru că are legătură cu ceva mai mult decât o experiență strict personală. Are legătură cu salvarea altor vieți. Am avut virusul, cu simptome ca la carte. Și aproape toată familia mea a trecut prin această boală. Am fost internați timp de zece zile în spital. Totul în urmă cu mai bine de o lună. Ne-a fost rău, dar acum suntem cu toții foarte bine", a scris Dan Cruceru pe blogul său.

"Astăzi am fost și am donat plasmă. Temerile mele au fost complet nejustificate. Donatorii de plasmă sunt tratați ca niște eroi. Nu stai deloc la coadă, iar medicii și asistentele te primesc cu mare drag. Se bucură sincer că vii să ajuți, am simțit simpatia lor tot timpul. Procedura în sine de donare de sânge, transformarea lui în plasmă și reintroducerea în corp, durează aproximativ o oră. Înainte trebuie să completezi cateva formulare și să mai treci câteva teste. În total, petreci două ore ca să salvezi un om", a adăugat Dan Cruceru.

Dan Cruceru s-a confruntat cu virusul Dengue, pe care l-a căpătat în Republica Dominicana. Dan Cruceru a stat patru luni acolo, prezentând emisiunea pentru Kanal D. Avea să fie primul european de acolo care a contractat boala după zeci de ani de la ultimul caz înregistrat.

"Aproape am şi uitat de povestea asta, fiind Covid-ul mult mai la modă. Glumesc! Au fost câteva zile grele, cu febră şi stare fizică foarte proastă. Dengue e transmis de anumiţi ţânţari. Stăteam într-o dimineaţă pe terasa casei în care locuiam, îmi beam cafeaua şi aproape nici n-am simţit când m-a piscat o astfel de insectă. După trei zile, însă, aproape că nu mă mai puteam ridica din pat. Am ajuns la spital, cu un risc destul de ridicat de hemoragii. M-am panicat niţel, mai ales că eram la 10 mii de km distanţă de casă. Din fericire, chiar am avut o super echipă de medici care m-au pus repede pe picioare şi le mulţumesc încă o dată pentru asta", a mai povestit Dan Cruceru.