Clipe cumplite pentru Nick Rădoi! A crezut că va muri, după ce s-a infectat cu coronavirus

Nick Rădoi, care trăiește acum în America, a fost infectat cu coronavirus în urmă cu doar câteva luni, iar perioada a fost cruntă pentru acesta. În direct la Antena Stars a mărturisit că a crezut că nu va mai supraviețui luptei cu virusului.

Aceasta a intrat în direct la Cool Summer Nights unde a vorbit despre momente crunte pe care a trebuit să le traverseze în acest timp, după ce el și fratele său au fost depistați pozitiv cu coronavirus. Cei doi au refuzat să fie internați în spital, motiv pentru care toate îngrijirile necesare au fost făcute la domiciliu, însă nu totul a fost atât de ușor precum au crezut.

Pentru că nu se simțea deloc bine, după ce s-a infectat cu COVID-19, Nick Rădoi a mărturisit că perioada a fost atât de grea, încât a crezut că va muri. Atunci el a luat o hârtie în care a scris un mesaj de adio celor dragi pe care să-l citească după ce-și va da sfârșitul din cauza virusului puternic, potrivit spynews.ro.

"Am luat o hârtie și am lăsat un mesaj. Pentru copiii mei, pentru părinții mei și am lăsat un mesaj și video. A fost un moment în două seri în care am crezut că totuși nu o să mai reușesc. Am lăsat un mesaj ca și când dacă se întâmplă ceva cu mine... și ca o glumă le spuneam: Nu mă mai sunați, că sunt bolnav grav, vă sun eu dacă mor", a spus Nick Rădoi la Cool Summer Nights.