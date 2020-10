Dan Gabriel Mogoş, un reputat medic chirurg din Craiova, a murit după ce s-a infectat cu coronavirus: "Dumnezeu să îl odihnească"

Decesul a fost anunţat de fiul profesorului, medicul Gabriel Mogos: "Cu profunda durere in suflet si regret, va anuntam ca cel care a fost un sot si tata minunat, chirurg desavarsit, profesor universitar si inainte de toate un mare om, trateaza de astazi sufletele in ceruri alaturi de bunul Dumnezeu! Dumnezeu sa il odihneasca in pace!".

Cu profunda durere in suflet si regret, va anuntam ca cel care a fost un sot si tata minunat, chirurg desavarsit,... Publicată de Gabriel Mogos pe Joi, 29 octombrie 2020

Medicul a salvat foarte multe vieţi şi era extrem de iubit. Mulţi dintre cei care l-au cunoscut şi-au exprimat regretul.

"A salvat sute de vieți și așa zișii colegi nu au fost în stare să îl redea sănătos familiei.Mi se pare dubios.durerea mea e de nedescris.L-am pierdut pe cel pe care l-am admirat și venerat ca pe acela care mi-a salvat viața.Condoleanțe familiei și tuturor celor îi resimt cu adevărat pierderea.Dumnezeu să vegheze asupra lui/

Un om cu suflet. Un medic minunat. Sunt o pacientă salvată de acest medic care a lucrat și cu sufletul. I-am mulțumit din 2003 și îi voi mulțimii câte zile voi trăi. Condoleanțe familie și mă rog la Bunul Dumnezeu să îl odihnească în pace și liniște la loc de cinste printre Îngeri", sunt doar câteva dintre mesajele de condoleanţe primite de fiul medicului.