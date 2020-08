Dan Petrescu: Cei din familie au venit la balcon tot timpul, mi-au făcut cu mâna. Nu aveam nimic, dar trebuia să respect regulile

Tehnicianul campioanei transmite că a fost asimptomatic, iar singurele contacte avute cu membrii familiei au fost de la distanță, din balcon.

"Eu nu am avut niciun simptom, dar a trebuit să respect regulile. Nu mă prindeam că am ceva dacă nu îmi făceau analize, nu am avut nimic niciodată. Am stat o săptămână în spital, m-au tratat extraordinar cei de acolo.

ŞOC în Liga 1: Dan Petrescu, antrenorul campioanei CFR, depistat pozitiv cu COVID

Cei din familie au venit la balcon tot timpul, mi-au făcut cu mâna. Am stat singur și acum ne vom vedea", a declarat Dan Petrescu, potrivit Sport.ro.

Dan Petrescu, campion pentru al treilea sezon consecutiv cu CFR Cluj, recunoaște că vrea să rămână în Gruia și din sezonul următor, când se așteaptă, totuși, la o misiune mult mai dificilă în lupta pentru titlu și în cupele europene.

"Ca să mai luăm un titlu, trebuie să vină jucătorii pe care îi vreau eu. Trebuie să îmi dea mână liberă până la capăt. Eu am antrenat peste tot, dar ca la CFR Cluj nu a fost presiunea asta nicăieri.

Va fi aproape imposibil să repetăm ce am făcut anul trecut. În România nu sunt bani, nu înțeleg de ce avem pretenții. Noi nu avem cum să ne batem cu echipele mari. Ce am făcut anul trecut a fost un miracol", a transmis Dan Petrescu.