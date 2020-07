Dana Budeanu, noi acuzaţii la adresa PNL şi a lui Raed Arafat. Ce mesaj transmite românilor din diaspora: "Veniţi ca să fiţi arestaţi"

Designerul a ironizat, vineri, această inițiativă. "Ministerul Turismului, pe banii mei, invită diaspora să se întoarcă acasă, unde e cel mai bine! Veniți acasă, în singura țară din lume unde ești arestat dacă ai orice virus transmisibil, unde restaurantele sunt închise, unde te amendează daca îți faci ziua de naștere sau n-ai masca pe nas, unde ești terorizat, unde 50% dintre angajati sunt pe ajutor de somaj, unde guvernul te amenință de dimineața până seara pentru orice! Venitț! Arafat și PNL veghează pentru voi!", a scris Dana Budeanu, pe pagina sa de Facebook.

"Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin Direcţia Generală Turism, demarează campania "Trăieşte, Munceşte, Pofteşte Româneşte!", o iniţiativă dedicată românilor din diaspora, care s-au întors recent în ţară sau îşi doresc să o facă. Mesajul pe care dorim să îl transmitem este unul simplu: Vă aşteptăm acasă! Avem locuri de muncă pentru voi, în mod special în domeniul HoReCa", precizează comunicatul oficial.

Andreea Marin se numără printre vedetele de la noi comentate şi criticate de stilistul Dana Budeanu. Recent, a vorbit în emisiunea sa, Verdict, difuzată pe canalul ei de Youtube, despre fosta soţie a lui Ştefan Bănică, despre formele sale, dar și despre stilul său vestimentar.

”Andreea Marin a avut o perioadă foarte scurtă în viața ei în care a fost slabă și asta a fost în momentul în care a început Surprize-Surprize la TVR. După aceea, metabolismul nu a mai ajutat-o și a dobândit formele pe care le are acum. După părerea mea, e mai bine așa decât era înainte pentru că ea nu are conformația care să-i permită real să fie o filiformă. Cu toate că este o femeie înaltă, conformația ei de la talie în jos este caracteristică unei femei cu forme. Ea nu este o femeie care face sport, știu că a mai postat cum e la sală și cum transpiră. Da, nu, Andreea Marin merge la sală o dată la 100 de ani când trebuie să facă o promovare, nu are o rutină din asta.

La o conformație ca a Andreei Marin. Este necesar să mergi la sală atunci când vrei ca fundul și pulpele să-ți stea într-un fel!

În momentul în care silueta Andreei Marin a evoluat către cea de astăzi, ea a înțeles că fusta trebuie să fie sub genunchi, a înțeles niște mici trucuri vestimentare pentru care o felicit. Nu ca stil, că aici e zero barat, ca direcție e ok. Nu are stil, a trecut ca mai toate vedetele de la noi prin mai toate stilurile, ba era pe rock, ba era pe (stil) Audrey Hepburn... nu poți așa ceva”, a spus Dana Budeanu despre Andreea Marin.