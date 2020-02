Dana Budeanu o face praf pe Delia. Ce spune despre faimoasa artistă: "Eu nu sunt de acord. O ia câteodată aşa..."

Una dintre vedete a fost Delia, care nu prea a fost pe placul creatoarei de stil. Nu înţelege de ce cântăreaţa continuă să poarte hainele astea largi, însă în cele din urmă, a ţinut să precizeze că i se potriveşte acest stil.

"Delia a fost într-una din zilele în care a fost îmbrăcată cu hainele mai mari, nu? Eu nu sunt de acord. Ăsta e vibe-ul ei, are un palier din ăsta... unde o ia câteodată aşa... prin concerte, vrea ea aşa câteodată, nu ştiu... Oricum are atât de multe haine, încât e foarte greu, cred eu. Delia e constantă în acest stil, cred că este al patrulea an, îi place. Sper că a înţeles mesajul brandului. Dar eu cred că Delia ştie despre acest brand şi mesajul pe care îl transmite", a spus Dana Budeanu în episodul prezentat pe Youtube.

Dana Budeanu, atac dur la adresa femeilor însărcinate

Criticul de modă şi-a exprimat părerea fără nicio reţinere şi a mărturisit că femeile se îngraşă din cauza alimentaţiei greşite pe care o ai pe parcursul celor nouă luni de sarcină.

"Toate femeile însărcinate sunt frumoase. Nu! Cum adică?! Și porcii ăia de 120 de kilograme sunt frumoși? Balenele alea ucigașe de 120 de kilograme sunt frumoase? De ce sunteți ipocrite? Toate alea care li se face nasul atât radiază? Radiază porcul? Nu înțeleg efectiv. Nu reții nimic când ești însărcinată. Reții doar ce vrei. Adică frigiderul… îl înghiți! Cât bagi, atât reții', a spus Dana Budeanu.

Dana Budeanu a vorbit şi despre faptul că femeile care urmează să devină mame petrec foarte mult timp pe forumuri, cerând şi oferind tot felul de sfaturi, lucru cu care nu este de acord.

„Această sectă de femei care, de vreo 15 ani încoace rămân însărcinate, nasc, sunt mame cum n-au mai fost altele înaintea lor, care funcționează în aceste grupuri, forumuri de psihopate 24/24. Totul se face pe aceste forumuri din care ele își dau cu părerea și-și iau părerile. Totul e pe aceste forumuri, care au dus la crearea unei psihoze generale și a unei stări complet anormale despre ce înseamnă să fii mamă.

Băi, amețitelor, vreau să știu și eu: de ce faceți, mă, copii? De ce faceți copii dacă e așa o dramă? Dacă nici nu știți ce pampers să-i luați, dacă nu știți nimic, dacă stați și vorbiți între voi orice… De ce faceți?

Nu toate femeile sunt făcute să fie mame și unele dintre cele mai mișto femei sunt alea care înțeleg asta și nu fac copii. Copiii nu se fac că trebuie, că așa e normal în societate, că așa vor părinții, că vrea el și nu vrea ea, că vrea ea și nu vrea el. Nu se fac că trebuie copiii, că de asta e nenorocirea care e, că niște imbecile ca voi nasc! Voi nu trebuie să nașteți dacă pentru voi este un coșmar tot ceea ce se întâmplă de când rămâneți însărcinate până muriți. Și ne dați nouă o societate plină de fătălăi și imbecile, că voi îi creșteți. Astea sunt noile mame, niște psihopate care trăiți efectiv în aceste demențe", a mai zis Dana Budeanu.

