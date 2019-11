Dăncilă, atac la Iohannis: Insistă să instaleze un guvern de amatori, cu un program de guvernare improvizat

"Vedem cum Guvernul propus de domnii Iohannis şi de Orban porneşte cu stângul. Ne aflăm în faţa unei premiere, în sens negativ, prin faptul că se cere Parlamentului votul de învestitură pentru o echipă din care nu mai puţin de trei miniştri desemnaţi au fost respinşi la audierile din comisiile de specialitate. Chiar dacă regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului prevede că avizul motivat al acestor comisii este unul consultativ, este o problemă de responsabilitate asumată cu privire la potenţialul miniştrilor propuşi de a gestiona portofoliul la care aspiră. Am toată încrederea în comisiile de specialitate şi consider că avizul negativ dat în cazul a trei miniştri propuşi pentru portofolii importante - Finanţe, Muncă, Dezvoltare Regională - ar fi trebuit să-i dea de gândit domnului Orban şi să vină cu alte propuneri. Dar nu. După ce ne-au prezentat un program de guvernare improvizat, fără legătură cu priorităţile românilor, Klaus Iohannis şi PNL insistă să instaleze la Palatul Victoria această echipă improvizată. Orice argument politic adus de aceşti domni pentru a nega evidenţa nu este decât o dovadă în plus a amatorismului cu care vrea să guverneze România. Aşteptăm votul colegilor parlamentari cu încrederea că vor pune în prim plan soarta ţării şi a românilor", a declarat Viorica Dăncilă la începutul ședinței de guvern.