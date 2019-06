Dăncilă: Rezultatul la alegeri pentru noi a fost năucitor. Dragnea era un foarte bun organizator, ştia pe unde să meargă

"Eu cred că au fost mai multe greşeli şi vom face analize să vedem exact unde am greşit. Poate şi Liviu Dragnea a avut vina lui, dar eu cred că au mai fost şi alte lucruri pe care noi le-am neglijat, poate ne-am îndepărtat de electoratul nostru din 2016 (...) eu cred că au fost mai multe lucruri care au făcut să avem acest rezultat, un rezultat foarte prost, un rezultat de care trebuie să ţinem seamă pentru a putea să revenim la procentele pe care le-am avut. (...) Dincolo de faptul că am vorbit foarte mult de justiţie, dincolo de faptul că poate şi Liviu Dragnea a avut partea lui de vină, nu ştiu, poate faptul că s-a îndepărtat de forurile statutare, poate faptul că trebuia ca deciziile să le luăm în cadru mai mare, nu într-un cadru restrâns", a declarat Viorica Dăncilă, luni seară, la TVR.



Ea a spus că nu vrea să facă acuzaţii pe care nu le pot demonstra, dar consideră că PSD s-a îndepărtat şi de cetăţeni.



"Poate faptul că nu am spus ceea ce ni se părea incorect, şi aici trebuie să-şi asume toţi liderii din Comitetul Executiv Naţional, să ne asumăm anumite greşeli pe care le-am făcut, cum şi eu trebuie să-mi asum ca premier că am dat Ordonanţa 114 fără o dezbatere mult mai amplă", a adăugat Dăncilă.



Ea a spus că a apărat ordonanţa pentru că are şi lucruri bune.



Întrebată dacă momentul în care s-a discutat despre restructurarea Guvernului a fost punctul cel mai de jos în relaţia sa cu Liviu Dragnea, Dăncilă a spus: "Au mai fost şi alte lucruri".



De asemenea, întrebată când a ştiut că PSD a pierdut alegerile europarlamentare dezastruos, Dăncilă a replicat: "În momentul în care am văzut prezenţa foarte mare la vot, am discutat cu colegi din teritoriu, am mers eu însămi în teritoriu, aţi văzut că am mers pe partea de Ardeal, am mers pe partea de Transilvania, am mers pe partea de Moldova, am încercat să-mi fac un program astfel încât să pot să iau contact cu oamenii, să simt pulsul... şi am simţit că totuşi oamenii aveau multe lucruri de reproşat. În momentul în care s-a anunţat rezultatul am crezut - şi acum aş face acelaşi lucru - că trebuie să merg la partid, că trebuie să ne asumăm acest lucru. Am pierdut, am câştigat, dar trebuie să fim la partid şi să arătăm că indiferent de situaţie trebuie să mergem înainte".

Ea a spus că nu ştia ce urma să anunţe Liviu Dragnea în seara alegerilor.



"Rezultatul pentru noi a fost năucitor, ne-am dat seama că este mai rău decât ne aşteptam şi primul lucru care mi-a avenit atunci în minte a fost să vedem care sunt motivele pentru care am generat neîncredere, care sunt motivele pentru care am fost sancţionaţi şi cum putem într-o perioadă foarte scurtă să reglementăm aceste lucruri şi să recâştigăm încrederea electoratului nostru. Deci vă spun că ne aşteptam la scor mai mic, dar nu ne aşteptam la 22-23 la sută", a expplicat Dăncilă.



Dăncilă a precizat că nu s-a pus problema ieşirii de la guvernare, în acel moment, iar Liviu Dragnea chiar le-a spus să nu cumva să iasă de la guvernare.



"Să nu cumva să ieşiţi de la guvernare, aveţi obligaţia faţă de oameni să duceţi la îndeplinire programul de guvernare", a afirmat ea, referitor la ce le-a transmis Dragnea.



Dăncilă a spus că vestea condamnării lui Dragnea a fost a doua lovitură pentru partid, dar a trebuit să se replieze.



"Din punct de vedere politic, Liviu Dragnea a obţinut pentru PSD în 2016 un scor extraordinar. Liviu Dragnea era - ca şi lider de partid vorbesc la trecut - un foarte bun organizator, ca şi om politic întotdeauna avea această înclinare de a şti pe unde să meargă, de a şti pe unde să ducă acest partid. Din păcate, acum s-a acumulat foarte multă ură. Am văzut acumulată atâta ură încât era mai mult decât ne puteam imagina. Poate şi noi am cultivat-o, nu ştiu, dar am văzut doar ură. Am fost la Iaşi, înainte de mitignul de la Iaşi, şi am încercat să vorbesc cu oamenii de acolo, dar oamenii urau, chiar urau. Şi atunci mi-am dat seama... am văzut că oamenii aceia chiar urau foarte mult şi orice le-am fi spus..le spuneam colegilor din guvern că pe mine mă cutremură atâta ură şi modul în care se raportează la liderul partidului, iar acest lucru cred că se va răsfrânge asupra întregului partid", a mai spus Dăncilă.