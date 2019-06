Viorica Dăncilă, după "era Dragnea": Am regretat că nu am luat atitudine atunci când trebuia să o fac

Viorica Dăncilă a afirmat că acum a început să fie ea însăşi şi că până acum a mers după linii deja trasate.



"Am început să fiu eu. Am mers după anumite linii deja desenate, după anumite mesaje care trebuia să le scot în spaţiu public. Probabil a fost şi teama de a nu dezamăgi, de a nu-i dezamăgi pe cei care au crezut în mine sau pe cei care au sperat că voi schimba lucrurile. Nu ştiu, poate au fost mai multe elemente care au făcut să nu prea ies în spaţiul public, să fiu mai reţinută. Acum mi-am dat seama că Partidul Social Democrat a fost într-un moment critic şi poate toate schimbările sau poate toate mişcările din perioada imediat următoare ţin de modul în care voi acţiona în calitate de preşedinte interimar, de modul în care am să mă implic, de modul în care voi relaţiona cu colegii de partid, cu modul în care voi schimba modul de lucru în cadrul Partidului Social Democrat şi bineînţeles toate acestea în paralel cu conducerea Guvernului şi adoptarea actelor normative pe care le aşteaptă cetăţenii”, a afirmat Dăncilă la televiziunea naţională, conform News.ro.



Întrebată de ce nu a putut fi ea însăşi până acum, Dăncilă a răspuns: "Pentru că erau anumite direcţii pe care trebuia să le urmez sau un anumit discurs pe care trebuia să îl am, anumite elemente pe care trebuia să le scot în evidenţă. De multe ori, ştiţi, dacă nu te identifici cu ceea ce spui parcă nu ai nici credibilitate şi parcă nici nu poţi să transmiţi dincolo de ecran”.



Premierul a precizat că a fost şi vina sa, deoarece a acceptat anumite lucruri.

"Important este prezentul şi modul în care ne raportăm la viitor. Ce a fost a fost. Ca să critic pe cineva sau poate a fost şi vina mea că am acceptat anumite lucruri şi nu vreau să dau vina doar pe alţii. Trebuie să îmi asum şi eu partea mea de vină. Important este că acum sunt foarte hotărâtâ să mă implic mult mai mult pentru că îmi dau seama că implicarea mea, implicarea tuturor celor care fac parte din Partidul Social Democrat este foarte importantă. (…) Au fost mai mulţi factori care au contribuit la acea reţinere sau poate unele greşeli făcute. Nu aş vrea să mă mai raportez la trecut”, a explicat primul ministru.



Întrebată dacă a regretat că a acceptat să fie premier, Viorica Dăncilă a răspuns: "Sincer, da. Am regretat la un moment dat pentru că am avut impresia că, de fapt, nu pot să coagulez în jurul meu oamenii pe care mi i-aş fi dorit. Nu mi-am construit propria echipă. Am regretat că nu am luat atitudine atunci când trebuia să o fac. Am regretat că poate de multe ori nu am fost, nu am avut inspiraţia sau poate chiar curajul de a fi mult mai directă şi să spun lucrurile care nu îmi conveneau. Am regretat faptul că poate ar fi trebuit să mă implic mult mai mult şi să încerc să am mai multă activitate în partid astfel încât să nu avem o separare a activităţii Guvernului de viaţa de partid”.



Dăncilă a menţionat că atunci când a acceptat să devină premier nu s-a gândit că va avea soarta lui Sorin Grindeanu şi a lui Mihai Tudose.



"M-am gândit că fiind un om foarte echilibrat şi un om care întotdeauna caută consensul şi vreau să înţelegeţi prin a căuta consensul nu a ceda atunci când cineva îţi spune să faci un lucru, a găsi soluţia cea mai bună şi a nu face din orice lucru un scandal, de a nu ieşi în spaţiul public. Am crezut că va fi o cooperare foarte bună pentru că toţi doream ca guvernarea să meargă bine pentru că acest lucru ridica partidul”, a explicat Dăncilă.