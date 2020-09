Daniel Ghiţă, dezlănţuit la adresa lui Nicuşor Dan. "Arestat! Dosar penal pentru trafic de influenţă!"

Daniel Ghiță a postat un mesaj devastator pe pagina sa de Facebook.

Gabriela Firea, ameninţată de interlopul ajutat de Nicuşor Dan: "Mi-a trimis mesaje de ameninţare, că o să se ocupe de mine şi familie"

"O țara întreaga asistăm cu Nicușor Dan face trafic de influență! Toți aveau înregistrările, toată presa, dar nimeni nu le-a publicat! De ce?

Adică, auziți vocea, confirmă ca este el. Se vede clar ca este trafic de infleunță, și nimeni nu face nimic! DNA dormi? Nu mai te autosesizezi, DNA ? Nu mai ieșiți in stradă? Dacă o făcea eu sau tu, acum eram arestați și băgați la pușcărie! Alegem cine face pușcărie ? Doar tințele politice sunt arestați?

DNA trebuie desfintat și făcut o NOUA structură, pentru ca este dovedit ca au făcut abuzuri și stau pe dosare 10 ani pana fapta se prescrie. Dosarul 150/P/2010 este de 10 ani, prejudiciu ca. 400 milioane Euro. Au părădit pe cine doreau, nu așa cum prevede legea.

Desfintat și o noua structura, apolitica, care sa combată corupția, nu ce este DNA, azi.

Când eu postam împotriva nedreptăților in era Kovesi, eram atenționat sa tac! Poate îți fabrica și tie dosar! Nu tac și nu am tăcut, când exista nedreptate! Nu ai cum sa taci, când vezi in jurul tău oameni executați politic, și acum vezi pe Nicușor Dan , ca face trafic de influența și apare public. Lui i se pare ceva normal! Era mirat, cum asta e trafic de influență?

Minte și schimba declarațiile, după cum sunt ședințele partidului. Rusine, purilor! Rusine cât tupeu!

Legea se aplica in România doar pe oamenii de rând și cei saraci! Dacă unul fura o jucărie, face pușcărie, cei care fura 100 milioane de Euro, dă șpăgi la procurori, scapă!

Felicitări, Dana Budeanu!

Nu ești baiat! Ești cât toți bărbații din România! Trăiești in țară de fătălăi!

Cine este Mihai Mitrache, zis "Câine", afaceristul pentru care a intervenit Nicuşor Dan. Ilegalităţi şi teroare în Orăşelul Copiilor

CCR: ALESII NU POT INTERMEDIA RELATIA CETATENI-AUTORITATI!

"Parlamentarii nu au dreptul să intermedieze relaţia dintre cetăţeni şi autorităţi pentru că acţiunea ar fi o formă nepermisă de control parlamentar", arată CCR în motivarea deciziei prin care a admis parţial sesizarea lui Klaus Iohannis la Legea 96/2006 privind statutul deputaţilor şi senatorilor.

De asemenea, Curtea Constituţională consideră că ar fi tot control parlamentar intermedierea relaţiei dintre aleşi locali şi autorităţile publice centrale, dintre potenţiali investitori şi autorităţile publice locale.

"Curtea reţine că deputaţii şi senatorii nu au dreptul să intermedieze/mijlocească nici relaţia dintre cetăţeni şi organele administraţiei publice centrale şi locale şi serviciile şi direcţiile din subordinea acestora, în sens de control al activităţii acestora din urmă, şi nici relaţia dintre aleşii locali şi autorităţile publice centrale, dintre potenţialii investitori şi autorităţile publice locale, în sens de reprezentanţi ai aleşilor locali/ investitorilor, întrucât aceste activităţi reprezintă, în realitate, fie o formă nepermisă de control parlamentar, fie o arogare de drepturi care denaturează mandatul parlamentar şi care se constituie într-un veritabil impediment în relaţia directă a aleşilor locali / investitorilor cu administraţia centrală sau locală".

Arestat, dosar penal pentru trafic de influenta!

Nihil Sine Deo", este mesajul postat de Daniel Ghiţă.