Daniel Ghiţă: Propaganda PNL-USR a găsit vinovatul de epidemie!

"Propaganda PNL - USR Plus a găsit vinovatul de epidemie: Daniel Ghiță!

Presa in loc să ia Guvernul la bani mărunți pentru ceea ce nu face sau pentru ceea ce face prost, propaganda a găsit cine e vinovat de pandemie: Daniel Ghiță, că a zis de mască.

Deci televiziunile, seara, nu se ocupă cu ce a zis Iohannis sau cu ce prostii mai face Orban, ci cu ce a zis Ghiță.

Dragilor, ei mă fac ba incult, ba conspiraționist, ideea este că nu Guvernul e de vină pentru că lucrurile merg prost în România, ci Daniel Ghiță, pentru că a zis de mască!

Eu sunt un om simplu, îmi iubesc țara și poporul, nu sunt nici ”elită”, nici nu am aere.

Uite, așa nepregătit cum zic ei că sunt, și tot nu mă zgârâie pe urechi cuvintele “propaghează“ și “delaționiștii” pe care le folosește Turcan, vicepremierul României, altfel o persoană de elită.

Dacă Turcan a ajuns vicepremier, iar Manciu, politrucul PNL fără licență, șef la Grupul de Comunicare Strategică, ce aveți cu Ghiță?

Eu măcar sunt cunoscut pe plan mondial pe munca mea. Am promovat România cu mândrie prin sport de la 14 ani.

Voi ce scuză aveți că sunteți agramați?

Am liceu, am și diplomă de licența și sunt sportiv de elită.

În ring îți trebuie minte, nu doar mușchi, deștepților!

Ce scuză îi găsiți lui Turcan ? “Propaghează” ca vicepremier ? Dar lui Orban care i-a îndemnat pe liberali să dea cu parul în liderii PSD? Ăștia sunt mai inteligenți? Ca să nu mai spun de Anisie, ditamai ministrul Educației, pe deasupra și profesoară de limba română, care spune “ pepsiglas “ și care face Teleșcoală fără curent electric?

Ăștia sunt intelectualii României din PNL? Voi cu ăștia vă mândriți ?

Pandemia nu e despre ce spune Ghiță, ci despre banii împrumutați de Câțu pe care nu îi vede nimeni, despre bugetul ținut la secret și despre banii alocați scoaterii României din această criză.

Desecretizați contractele să vedem ce s-a făcut cu acești bani, și asta înainte de alegeri! Vrem să știm adevărul!

În loc să aveți grijă de populație, vă ocupați cu diversiuni și minciuni ca să țineți oamenii ocupați cu ura, cu jigniri și cu discriminare.

Diversiunea distrage atenția ca să nu mai fim atenți la lucrurile cu adevărat importante pentru români: Bugetul și banii împrumutați de Câțu!

Ce au făcut pentru țară marii intelectuali ai României de la PNL? Intelectuali care nu știu limba română...

Eu, prin sport, am dovedit ceva. În timp ce unii aveau copilărie, eu mergeam la antrenament să fac performanța!

Cred că în afara țării numele meu este mai cunoscut și mai respectat decât cel al miniștrilor PNL.

Prezentați-vă diplomele voastre public, că de diplome cumpărate și de doctorate falsificate ne-am săturat!

Hai, veniți cu parul, cum v-a îndemnat Orban. Acesta este partidul Brătienilor de elită ? Așa se face politica, prin instigare la ură, cu parul?

Nihil Sine Deo", a scris Daniel Ghiţă pe Facebook.