ŞOC în ITALIA! Un super star de la Juventus Torino, diagnosticat cu CORONAVIRUS

Daniele Rugani, în vârstă de 25 de ani, este legitimat la Juventus din 2013.

"Juventus activează toate procedurile de izolare cerute de lege, inclusiv pentru cei care au intrat în contact cu el", se arată pe site-ul oficial al clubului din Torino.

Juventus a mai anunțat că se vor lua toate măsurile cerute de situația specială și toți cei care au intrat în contact cu Daniele Rugani, familia lui, dar și colegii și toți cei din staff-ul echipei, vor fi testați.

Se știe că virusul are o perioadă de incubație de două săptămâni. Daniele Rugani a fost rezervă în meciul câștigat de Juventus pe 8 martie, contra celor de la Inter Milano, scor 2-0. Daniele Rugani are o cotă de piață de 15 milioane de euro și are 7 selecții în naționala Italiei.