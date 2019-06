Darren Cahill a venit în România. Următoarea sportivă pe care o va antrena va fi Simona Halep

"Am luat un an de pauză de la antrenorat pentru a fi cu familia. La finalul anului nu ştiu încă sigur ce voi face, dar pot să vă garantez că dacă mă voi întoarce să antrenez, Simona va fi prima persoană pe care o voi suna pentru a vedea dacă vrea să mă întorc înapoi sau nu. Sper să zică da, vom vedea. Multe depind de ceea ce se va întâmpla în următoarele şase luni", a declarat Darren Cahill.

Şi Simona Halep a comentat pe această temă. "Nu s-a schimbat nimic, are pauză anul acesta cu familia, unde se bucură de timpul petrecut împreună şi atunci când va veni timpul să decidă dacă mai antrenează sau nu, eu voi fi prima persoană pe care o va suna şi mă va întreba dacă îmi doresc să vină în echipa noastră, împreună cu Daniel Dobre, aşa îşi doreşte în momentul acesta. Dar vom vedea atunci când va fi momentul", a afirmat Halep.

Simona Halep, Marius Copil şi Darren Cahilla au ajuns, vineri, la Cluj, unde vor participa la Sports Festival, ei fiind întâmpinaţi la aeroport de primarul Emil Boc. Meciul demonstrativ de tenis dintre Simona Halep, Marius Copil, Fabio Fognini şi Daniela Hantuchová are loc în 15 iunie, de la ora 17.30, la BT Arena. În sală se va afla şi australianul Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep. Antrenorul va susţine un masterclass, "The art of coaching", sâmbătă, iar accesul se va face doar pe bază de invitaţie.

Peste 30 de sporturi vor fi reprezentate în competiţii la finalul săptămânii la Cluj-Napoca, unde organizatorii Sports Festival se aşteaptă la un aflux numeros de public. Evenimentul central al manifestărilor este întâlnirea demonstrativă de tenis, cu două meciuri de simplu şi unul de dublu, care îi vor avea protagonişti pe Simona Halep – Marius Copil, respectiv pe Daniela Hantuchova - Fabio Fognini.

Sports Festival, al cărui ambasador este Cătălina Ponor, propune publicului, între altele, beach-volley, petanque, skateboard, kendama, cross-training, rugby, competiţii demonstrative de enduro şi echitaţie etc. Aflat la a doua ediţie, festivalul punctează şi în lumea fotbalului, în 12 iulie, atunci când istoria de 100 de ani a FC Universitatea Cluj va fi onorată prin meciul de gală cu PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu.