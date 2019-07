Darren Cahill, radiografia Simonei Halep la Wimbledon: Am încredere TOTALĂ că poate cuceri trofeul

Marea surpriză este că atât sâmbătă, cât şi duminică, Simona Halep l-a avut alături şi pe Darren Cahill, fostul său tehnician, care s-a implicat activ în antrenamentul româncei şi i-a dat o mână de ajutor actualului tehnician, Daniel Dobre, despre care are numai cuvinte de laudă, scrie fanatik.ro.

La finalul antrenamentului, australianul a avut bunăvoinţa să acorde un interviu în care a vorbit despre marele meci de luni Halep – Gauff, dar şi despre şansele Simonei la marele trofeu la Wimbledon.

– Coach, ce bine e să te vedem din nou la antrenamentele Simonei, să fii din nou în preajma ei!

Mulţumesc, am asistat în calitate de prieten, e bine să o revăd la antrenamente. Am profitat de faptul că e weekend. În timpul săptămânii, e mai greu cu programul pe care îl am la ESPN şi nu prea am multe momente libere în care să pot veni să o văd.

– Presupun că nu ai ratat meciul Simonei cu Vika Azarenka... Cum ţi s-a părut?

Da, sigur că l-am văzut. A fost un meci de o calitate extrem de înaltă. Simona a jucat excelent. A răspuns foarte bine la breakul făcut de Vika la începutul meciului, şi tactic a făcut împreună cu Daniel (n.r. Dobre) un plan foarte bine pus la punct pe care l-a pus în aplicare perfect. A făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale sale, din câte am văzut eu, din acest an.

