De ce nu este bine să aruncăm dinţii de lapte ai copiilor. Sigur îi vei păstra după ce vei citi asta

Cu aceste celule stem se remedia diferite boli, cum ar fi:

regenera tesuturi osoase si cartilaginoase

tratarea unor leziuni ale sistemului nervos

inlocuirea tesutului inimii dupa infarct

vindecarea leucemiei sau a bolii Hodkin

tratarea unor afectiuni ale aparatului dentar

Este foarte important de stiut ca celulele stem se pot preleva dintr-un dinte sanatos. Nu trebuie sa fi fost cariat sau sa se fi facut radiografii in ultimele 6 luni de când a fost scos.

Citeşte şi Vom trăi mai mult şi mai bine: cercetătorii au găsit calea pentru întinerire

Când si cum se face prelevarea celulele stem

Atunci cand dintele incepe sa se miste, este important ca pacientul sa se duca la clinica specilizata in recoltare. In unele cazuri un singur dinte de lapte nu e suficient. Insa procesul poate continua si la urmatorul dinte. Partea buna e ca in cele mai multe cazuri procedura nu presupuneri costuri aditionale.

Exista insa si o procedura mult mai simpla. Daca te-ai hotart sa pastrezi dintele de lapte al copilului, atunci o sa primesti un kit de recoltare. Acesta trebuie pastrat neaparat in frigider. Dupa recolatrea dintelui, kit-ul trebuie trimis la laborator in maxim 24 de ore.

Recoltarea celulelor stem din pulpa dintilor de lapte se poate face de la varsta de 4 ani pana la 14 ani. Dintr-un singur dinte se poate recolta pana la 3000 de celule stem. Dupa recoltare, acestea se vor depozita pentru aproximativ 20 de ani.

Mai multe detalii pe afluonline.ro.